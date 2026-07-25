آزاده صمدی: اکبر عبدی به بیراهه رفت و هدر شد!/ واکنش هنرمندان به درگذشت اکبر عبدی + عکس
هنرمندانی چون امین حیایی، رضا کیانیان، حامد بهداد، پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، نوید محمدزاده و... به خبر درگذشت اکبر عبدی واکنش نشان دادند.
سوسن پرور بازیگر کمدی در میان اجرای تئاترش شامگاه گذشته ۲ مرداد ماه که از خبر مرگ اکبر عبدی متاثر شده بود، در حالی که فریاد میزد این صحبتها را مطرح کرد: باید ده شبانه روز عزای عمومی اعلام شود، وقتی اکبر عبدی میان ما نیست. اکبر عبدی باقی مانده خنده بود در ایران. من به عنوان یک کمدین به خنده تسلیت میگویم که از این مملکت رخت بربست. این را خواهید دید. تنها کمدینی که دلش صاف بود. من نمیگویم کمدینهای دیگری نداریم، کمدینی که شجاعت انسان بودن داشته باشد، از معدودها بود.
پرویز پرستویی با بازنشر ویدیویی و نوشتاری مبنی بر خنده از قاب سینما رفت، نوشت: اکبر عبدی عزیز درگذشت. خداحافظ آقای خنده تسلیت به خانوادهاش و سینما.
فاطمه معتمدآریا: یه یاد اکبر عبدی عزیزم که رفیقی خوب، انسانی شریف و بازیگری نابغه بود.
حامد بهداد: اکبر عبدی از نوابغ بازیگری سینما و نمایش است و نامش ابدیست و در کنار اساطیر تاریخ سینمای ایران قرار میگیرد. هرچه در وصف هنریاش بگوییم کم است. نام و یادش ابدی و گرامی خواهد بود. تسلیت به سینمای ایران.
نوید محمدزاده: اکبر عبدی، اعجوبهای که تکرار نمیشود.
آزاده صمدی و سحر دولتشاهی با انتشار استوری به خبر درگذشت این هنرمند واکنش نشان دادند.
امین حیایی: تسلیت به جامعه هنری و خانواده محترم عبدی.
واکنش هنرمندان و چهرهها به خبر درگذشت اکبر عبدی ادامه دارد و در فضای مجازی از شامگاه گذشته فیلمی منتشر شده است که لحظه انتقال پیکر اکبر عبدی را از منزلش به سردخانه بهشت زهرا نشان میدهد و جمعی از علاقهمندان حضور دارند که در میان آنان، مجید صالحی (بازیگر) در حال گریستن است.