آخرین پست اینستاگرامی اکبر عبدی قبل از آسمانی شدنش + عکس

اکبر عبدی، اسطوره تاریخ سینمای ایران در ۶۶ سالگی درگذشت تا کام هنرمندان و طرفداران سینما حسابی تلخ شود.

عبدی در آخرین روزهای زندگی در بستر بیماری بود و علی دایی، اسطوره فوتبال به ملاقات هنرپیشه و بازیگر توانمند سینما رفت تا با او ملاقات داشته باشد و عبدی بعد از این ملاقات تصویری از خود در کنار دایی به اشتراک گذاشت و در صفحه شخصی اینستاگرامش متنی را نوشت که آخرین پست او قبل از آسمانی شدنش شد.

عبدی در این پست نوشت:

«خدا را شکر حالم خوب است و قبل از هر چیز این لطف و عنایت خداوند بوده که شامل حالم شده است... از همه شما مردم عزیز که در این مدت با دعاها محبت‌ها و پیگیری‌هایتان دلگرمم کردید صمیمانه تشکر می‌کنم... دیدار با دوست عزیز و اسطوره بزرگ ورزش ایران، جناب علی دایی برای من افتخار بزرگی بود... ایشان با بزرگواری و محبت خود به من لطف کردند و حضورشان باعث دلگرمی و خوشحالی فراوانم شد.