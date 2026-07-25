ادعای ترسناک برایان جانسون / ساخت نوزاد آزمایشگاهی برای برداشتن خون و اعضایش!
«برایان جانسون»، هکرزیستی و کارآفرین ۴۸ ساله حوزه فناوری که به دلیل تلاشهای افراطی خود برای مقابله با پیری و مرگ شناخته میشود، ادعای جنجالی تازهای مطرح کرده است. او مدعی شده که یک «کلون» از خودش به شکل یک نوزاد تازهمتولدشده ساخته تا بتواند روشهای درمانی جدید را روی آن آزمایش کرده و اعضای موردنیاز برای پیوند را پرورش دهد.
به گفته جانسون، این اقدام میتواند مسیر جدیدی را برای معکوسکردن روند پیری فراهم کند. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من همین الان خودم را به عنوان یک نوزاد کلون کردم. برایانِ نوزاد درحالحاضر در یک ظرف آزمایشگاهی زندگی میکند. شاید این موضوع برای برخی ترسناک یا نشاندهنده آیندهای پادآرمانشهری (Dystopian) باشد، اما دیگران آن را بهعنوان آینده اجتنابناپذیر سلامت خواهند دید.»
استفاده از فناوری سلولهای بنیادی القایی برای درمان پیری
فرایند کلونسازی مورد ادعای جانسون در واقع براساس فناوری سلولهای بنیادی پرتوان القایی یا همان iPSC انجام میشود. این روش علمی شامل جداسازی سلولها از نمونه خون و برنامهریزی مجدد آنها برای رفتار مشابه سلولهای بنیادی جنینی است. فناوری iPSC یک حوزه تحقیقاتی اثباتشده است که در دهه ۲۰۰۰ میلادی توسط دانشمند ژاپنی، «شینیا یاماناکا» ابداع شد و جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی سال ۲۰۱۲ را برای او به همراه داشت.
جانسون ماه گذشته فاش کرده بود که به یک بیماری خودایمنی درمانناپذیر مبتلا شده که باعث میشود سیستم ایمنی بدنش به اشتباه به سلولهای سالم پوشش معدهاش حمله کند. او با بیان اینکه هدفش حل این مشکل است، ادعا کرد که با وجود هوش مصنوعی، رویکرد مولتیاومیکس (Multiomics) و DNA اختصاصی، هیچ بیماری نباید غیرقابل درمان فرض شود.
او در پست اخیر خود توضیح داد: «با این کلون، میتوانم تأمینکننده خون خودم باشم، روشهای درمانی را روی آن تست کنم، ارگانهای مختلف را برای پیوند پرورش دهم و سلولهای جوان را تزریق کنم. این فناوری به ما مسیری برای معکوسکردن پیری میدهد. مبتلا شدن به یک بیماری غیرقابلدرمان یکی از بهترین اتفاقاتی بود که برای من افتاد، چرا که افقهای جدیدی را برای ترمیم بدن باز کرد.»
البته این ادعاها و تصمیم جدید او با انتقادات تندی از سوی دنبالکنندگانش مواجه شده است. یکی از کاربران در واکنش به این اقدام نوشت: «وقتی پول بسیار زیادی به یک نفر بدهید که به شدت از مرگ میترسد، حاصلش برایان جانسون خواهد بود.»
بااینحال، جانسون همواره از رویکرد غیراستاندارد خود دفاع کرده و مدعی است آزمایشهایش به پیشبرد کشفیات پزشکی کمک میکند.