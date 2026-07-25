چرا ایران به کویت بیشتر از کشورهای منطقه حمله می کند؟

روزنامه ایران نوشت: برای درک عمق این استراتژی، ابتدا باید به این سوال اساسی پاسخ دهیم: چرا در این مدت ایران از همه بیشتر کویت را زده است؟ پاسخ در تلفیقی از دلایل نظامی، جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و روانی نهفته است که در ادامه به تفکیک بررسی می‎شود.

دلیل اول: آسیب‎پذیری جغرافیایی و فاصله کوتاه. کویت تنها در فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتری سواحل ایران قرار دارد و این نزدیکی، آن را به هدفی ایده آل برای موشک‎ها و پهپادهای ارزان‌قیمت اما مؤثر تبدیل کرده است. ایران بدون نیاز به درگیری با ناوگان قدرتمند دریایی آمریکا در خلیج‌فارس، می‎تواند با هزینه نظامی پایین، ضرباتی سنگین و حساب‎شده وارد کند. این ویژگی، کویت را به «هدف آسان» استراتژی ایران تبدیل کرده است.

دلیل دوم: حضور پررنگ نظامی آمریکا در خاک کویت. کویت میزبان بیش از ۱۳ هزار سرباز آمریکایی و پایگاه‎های کلیدی مانند علی‌السالم و کمپ عریفجان است. ایران با هدف قرار دادن کویت، در واقع به قلب حضور نظامی آمریکا در منطقه حمله می‎کند، اما از تقابل مستقیم با نیروی دریایی ایالات متحده که واکنشی ویرانگر در پی دارد، اجتناب می‎نماید. به عبارت دیگر، کویت حلقه اتصال و نقطه آسیب‎پذیری زنجیره نظامی آمریکا در منطقه است.

دلیل سوم: وابستگی حیاتی به زیرساخت‎های آب و انرژی. کویت بیش از ۹۰ درصد آب آشامیدنی خود را از طریق آب‎شیرین‎کن‎ها تأمین می‎کند و در اوج گرمای طاقت‌فرسای تابستان، هدف قرار دادن این تأسیسات می‎تواند زندگی روزمره میلیون‎ها نفر را مختل کند. ایران با سلاح کردن آب، به عمیق‌ترین نقطه آسیب‎پذیری کویت ضربه می‎زند و این پیام را می‎فرستد که اگر آمریکا زیرساخت‎های حیاتی ایران را هدف قرار دهد، امنیت همه کشورهای همسایه در معرض خطر خواهد بود.

دلیل چهارم: کویت، یک هدف بی‌تلافی. برخلاف عربستان یا امارات که توان نظامی و ائتلاف‎های منطقه ای گسترده‌تری دارند، کویت از نظر نظامی ظرفیت پاسخگویی متقابل به ایران را ندارد و به شدت به حمایت آمریکا وابسته است. این عدم تقارن قدرت، کویت را به گزینه‎ای امن برای ایران تبدیل کرده تا بدون ترس از تلافی سنگین زمینی، فشار حداکثری را اعمال کند.

دلیل پنجم: پیام سیاسی به کل منطقه. ایران با حملات گسترده به کویت، این پیام را به همه کشورهای حاشیه خلیج‎فارس مخابره می کند که چتر امنیتی آمریکا نه کامل است و نه غیرقابل نفوذ. حتی کویت که روابط نسبتاً خوبی با ایران داشته و با عادی سازی روابط با اسرائیل مخالفت کرده، به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکایی، در امان نخواهد بود. این یک هشدار راهبردی است که می‎گوید همکاری نظامی با واشنگتن، هزینه های سنگینی برای امنیت داخلی شما به همراه خواهد داشت.