قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
1,580,000,000
|
1,571,600,000
|
سورن پلاس (TU5P)
|
2,150,000,000
|
1,870,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,623,000,000
|
1,530,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,914,000,000
|
1,800,000,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,930,000,000
|
1,816,000,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
2,110,000,000
|
1,990,000,000
|
دنا پلاس MT6
|
2,160,000,000
|
2,025,000,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
2,760,000,000
|
2,530,000,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,640,000,000
|
1,502,000,000
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|
1,793,000,000
|
1,662,800,000
|
پژو 207 دندهای (برقی)
|
1,910,000,000
|
1,804,200,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
2,100,000,000
|
1,878,600,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
2,137,000,000
|
1,923,500,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
2,560,000,000
|
2,134,200,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
2,757,000,000
|
2,183,800,000
|
راناپلاس
|
1,722,000,000
|
1,580,000,000
|
تارا دستی V1
|
2,010,000,000
|
1,888,000,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
2,610,000,000
|
2,470,000,000
|
تارا اتوماتیک (توربو)
|
2,870,000,000
|
2,716,800,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
4,120,000,000
|
توقف فروش
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
4,475,000,000
|
3,065,500,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
4,880,000,000
|
3,377,000,000
|
هایما 7X
|
4,490,000,000
|
3,710,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
5,990,000,000
|
6,347,000,000
|
ری را
|
3,650,000,000
|
3,200,000,000