قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۳ مرداد را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۳ مرداد
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,931,150
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
2,206,800
|
درهم امارات
|
527,840
|
پوند انگلیس
|
2,585,900
|
لیر ترکیه
|
41,500
|
فرانک سوئیس
|
2,369,100
|
یوان چین
|
285,200
|
ین ژاپن
|1,168,150
|
وون کره جنوبی
|
1,347
|
دلار کانادا
|
1,372,700
|
دلار استرالیا
|
1,349,500
|
دلار نیوزیلند
|
1,116,800
|
دلار سنگاپور
|
1,495,700
|
روپیه هند
|
19,880
|
روپیه پاکستان
|
6,945
|
دینار عراق
|
1,456
|
پوند سوریه
|
15,887
|
افغانی
|
29,170
|
کرون دانمارک
|
294,900
|
کرون سوئد
|
198,000
|
کرون نروژ
|
200,600
|
ریال عربستان
|
515,040
|
ریال قطر
|
530,500
|
ریال عمان
|
5,014,700
|
دینار کویت
|
6,238,200
|
دینار بحرین
|
5,129,300
|
رینگیت مالزی
|
471,900
|
بات تایلند
|
56,360
|
دلار هنگ کنگ
|
246,200
|
روبل روسیه
|
24,530
|
منات آذربایجان
|
1,136,000
|
درام ارمنستان
|
5,280
|
لاری گرجستان
|
736,300
|
سوم قرقیزستان
|
22,660
|
سامانی تاجیکستان
|
209,354
|
منات ترکمنستان
|
552,200