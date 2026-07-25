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قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1817978
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۳ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۳ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,931,150

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

2,206,800

درهم امارات

527,840

پوند انگلیس

2,585,900

لیر ترکیه

41,500

فرانک سوئیس

2,369,100

یوان چین

285,200

ین ژاپن

 1,168,150

وون کره جنوبی

1,347

دلار کانادا

1,372,700

دلار استرالیا

1,349,500

دلار نیوزیلند

1,116,800

دلار سنگاپور

1,495,700

روپیه هند

19,880

روپیه پاکستان

6,945

دینار عراق

1,456

پوند سوریه

15,887

افغانی

29,170

کرون دانمارک

294,900

کرون سوئد

198,000

کرون نروژ

200,600

ریال عربستان

515,040

ریال قطر

530,500

ریال عمان

5,014,700

دینار کویت

6,238,200

دینار بحرین

5,129,300

رینگیت مالزی

471,900

بات تایلند

56,360

دلار هنگ کنگ

246,200

روبل روسیه

24,530

منات آذربایجان

1,136,000

درام ارمنستان

5,280

لاری گرجستان

736,300

سوم قرقیزستان

22,660

سامانی تاجیکستان

209,354

منات ترکمنستان

552,200
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