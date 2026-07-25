قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۳ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
182,822,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
180,385,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
243,761,000
|
طلای دست دوم
|
180,384,670
|
آبشده کمتر از کیلو
|
793,040,000
|
مثقال طلا
|
791,970,000
|انس طلا
|
4,052.85
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,870,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,825,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
949,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
538,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
272,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,820,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|910,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
470,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
40,560,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
1,510,000
|
حباب نیم سکه
|
38,070,000
|
حباب ربع سکه
|
79,010,000
|
حباب سکه گرمی
|
48,250,000