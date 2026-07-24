قاتلان خاموش چربی شکم را بشناسید
سبزیجات غیرنشاستهای، روغن زیتون، لبنیات پرچرب، مغزها و دانهها و پروتئین بدون چربی در کاهش وزن و سلامتی موثرند.
مایکل موزلی، نویسنده و مجری بیبیسی که رژیم غذایی ۵:۲ (روزه متناوب پنج دو) را به مردم معرفی و آن را محبوب کرد و رژیم غذایی ۸۰۰ کالری را که ترکیبی از روزهداری متناوب و غذا خوردن به شیوه مدیترانهای است، طراحی کرد، پنج گروه غذایی را معرفی میکند که با گنجاندن آنها در رژیم غذایی روزانه میتوانید وزنتان را کاهش دهید.
موزلی بر مصرف سبزیجات غیرنشاستهای، روغن زیتون، لبنیات پرچرب، مغزها و دانهها و همچنین پروتئین بدون چربی تاکید فراوان دارد.
این روش تغذیه که نوامبر ۲۰۲۲ در وبسایت thefast۸۰۰.com منتشر شده بود، هفته گذشته در روز چهارم مارس، یعنی روز جهانی چاقی، بازنشر شد.
سبزیجاتی که موزلی ترجیح میدهد، عبارتاند از: کلم بروکلی، اسفناج، گل کلم، خیار و بادمجان. زیرا این سبزیجات مجموعهای از ویتامینها، مواد معدنی و سایر مواد مغذی مهم مانند فیتوکمیکالها [ترکیبات شیمیایی مفید برای سلامتی که به صورت طبیعی در گیاهان وجود دارد] را دارند که در کاهش سطح کلسترول و خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ موثرند و در عین حال به هضم غذا کمک میکنند. موزلی حتی میگوید که هنگام محاسبه کالری مصرفی روزانه، لازم نیست کالری این سبزیجات را هم بشمارید.
روغن زیتون را هم میتوان بهعنوان سس سالاد یا سس کنار برخی غذاها (دیپ) استفاده کرد. به گفته موزلی، روغن زیتون یک «چربی مفید» است، زیرا ترکیبات ضدالتهابی مانند اسید اولئیک، اسیدهای چرب امگا ۳ و پلیفنول دارد.
او میگوید: «این ماده غذایی آثار افسردگی را کاهش میدهد، به سلامتی روده کمک میکند و خطر ابتلا به بیماریهای قلبیعروقی و فشار خون را کاهش میدهد.»
در سال ۲۰۲۲، نتیجه پژوهشی در دانشگاه هاروارد نشان میدهد در مدت ۲۸ سالی که این پژوهش انجام شد، خطر مرگ در افرادی که روزانه فقط نصف قاشق چایخوری روغن زیتون مصرف میکردند، ۱۹ درصد کمتر از افرادی بود که این کار را نمیکردند.
اینکه موزلی مصرف لبنیات پرچرب مانند ماست یونانی و شیر پرچرب را پیشنهاد میکند شاید تعجبآور به نظر برسد زیرا در دستورالعمل دولتی تغذیه در آمریکا مصرف شیر کمچرب (۱ درصد) یا بدون چربی توصیه میشود اما موزلی میگوید محصولات پرچرب قطعا گزینههای سالمتری به شمار میروند.
به گفته موزلی، «این محصولات اسیدهای چرب ضروری مانند امگا ۳، سطوح بالای پروتئین، ویتامین ب۱۲ و ید دارند که همگی در کند کردن روند زوال قدرت شناختی مغز، کاهش اضطراب و افسردگی، کنترل سطح انرژی و بهبود سرعت سوختوساز بدن موثرند.»
دکتر داریوش مظفریان، متخصص قلب و استاد پزشکی در دانشگاه تافتس (آمریکا)، ماه دسامبر به نیویوکتایمز گفت: «تحقیقات مزیت الویت دادن به لبنیات کمچرب را تایید نکرده است.»
مظفریان مصرف دستکم یک تا دو وعده ماست و پنیر در روز را با هر درصد چربی که ترجیح میدهید و البته بدون شکر افزودنی، توصیه میکند.
در فهرست مواد غذایی پیشنهادی موزلی مغزها و دانههایی مانند بادام، بادام هندی، فندق و پسته و پروتئینهای بدون چربی مانند ماهی، بوقلمون، سینه مرغ و توفو هم دیده میشوند.
موزلی میگوید: «رژیم غذایی حاوی مقدار زیاد پروتئین بدون چربی مزایای بسیاری برای سلامتی دارد. این رژیم غذایی گرسنگی را کاهش میدهد و فشار خون را کم میکند، در کنترل وزن موثر است، حجم و قدرت عضلات را بهتر میکند و خطر پوکی استخوان را کاهش میدهد؛ چرا که پروتئین بدون چربی برای سلامتی استخوانها عالی است.»