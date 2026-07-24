۸ نشانه پیشدیابت
پیشدیابت اغلب قابل برگشت است. کاهش ۵ تا ۱۰ درصد از وزن بدن (در صورت اضافهوزن)، فعالیت بدنی منظم و تغذیه سالم میتواند خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
پیشدیابت مرحلهای است که در آن قند خون بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به دیابت نوع ۲ نرسیده است. بسیاری از افراد هیچ علامتی ندارند، اما برخی نشانهها میتوانند زنگ خطر باشند. اگر این وضعیت بهموقع تشخیص داده شود، با تغییر سبک زندگی میتوان از پیشرفت آن جلوگیری کرد.
۱. تشنگی بیش از حد
اگر بدون دلیل مشخص مدام احساس تشنگی میکنید و آب زیادی مینوشید، ممکن است قند خون شما بالاتر از حد طبیعی باشد.
۲. تکرر ادرار
بالا بودن قند خون باعث میشود کلیهها برای دفع قند اضافی، ادرار بیشتری تولید کنند؛ بهویژه اگر شبها چند بار برای ادرار از خواب بیدار میشوید.
۳. خستگی مداوم
وقتی سلولها نتوانند بهخوبی از قند خون برای تولید انرژی استفاده کنند، احساس خستگی و بیحالی ایجاد میشود.
۴. گرسنگی زیاد
اگر مدت کوتاهی بعد از غذا دوباره احساس گرسنگی میکنید، ممکن است بدن شما در استفاده از انسولین دچار مشکل شده باشد.
۵. تاری دید
افزایش قند خون میتواند بهطور موقت باعث تغییر در عدسی چشم و ایجاد تاری دید شود.
۶. تیره شدن پوست در برخی نواحی
تیرگی و ضخیم شدن پوست، بهویژه در پشت گردن، زیر بغل یا کشاله ران، میتواند نشانه مقاومت به انسولین باشد.
۷. دیر خوب شدن زخمها
اگر بریدگیها یا زخمهای کوچک دیرتر از معمول ترمیم میشوند، بهتر است قند خون خود را بررسی کنید.
۸. گزگز یا بیحسی دست و پا
در برخی افراد، افزایش قند خون میتواند به اعصاب آسیب برساند و باعث احساس گزگز، سوزنسوزن شدن یا بیحسی شود.
چه کسانی بیشتر در معرض پیشدیابت هستند؟
اضافهوزن یا چاقی، بهویژه چربی شکمی
کمتحرکی
سابقه خانوادگی دیابت نوع ۲
فشار خون یا کلسترول بالا
سابقه دیابت بارداری
سن بالای ۴۵ سال (هرچند در افراد جوان نیز دیده میشود)
چه زمانی باید آزمایش بدهید؟
اگر یک یا چند مورد از این علائم را دارید یا جزو گروههای پرخطر هستید، انجام آزمایش قند خون ناشتا (FBS) و HbA۱c میتواند به تشخیص زودهنگام کمک کند.