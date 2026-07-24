رژیم‌های غذایی متنوعی هر چند سال یک‌بار به ترند شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شوند؛ از فستینگ گرفته تا کتوژنیک. اما آیا همه این رژیم‌ها واقعاً علمی هستند؟ دکتر محمدحسن ابوالحسنی معتقد است برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تعریف یک رژیم سالم را شناخت.

او می‌گوید: «یک رژیم سالم دو ویژگی اصلی دارد؛ نخست اینکه انرژی مورد نیاز بدن را تأمین کند و دوم اینکه متعادل و متنوع باشد. هر برنامه غذایی که این دو شرط را رعایت کند، می‌تواند مورد تأیید علم تغذیه قرار گیرد.»

ابوالحسنی درباره رژیم فستینگ توضیح می‌دهد که این روش در صورتی قابل قبول است که فرد در بازه زمانی مجاز، کالری و مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت کند. او تأکید می‌کند: «فستینگ اگر به‌صورت متناوب و محدود اجرا شود، می‌تواند مفید باشد؛ اما استفاده دائمی از آن ممکن است متابولیسم بدن را کاهش دهد.»

در مقابل، او رژیم کتوژنیک را از منظر تعادل غذایی مورد نقد قرار می‌دهد. این رژیم با محدود کردن شدید کربوهیدرات‌ها و افزایش مصرف چربی، ترکیب معمول دریافت انرژی را تغییر می‌دهد. ابوالحسنی می‌گوید: «به‌طور معمول حدود ۵۰ درصد انرژی بدن باید از کربوهیدرات تأمین شود و حذف گسترده این گروه غذایی، رژیم را از حالت متعادل خارج می‌کند. کتوژنیک در برخی شرایط پزشکی کاربرد درمانی دارد و برای مثال در کنترل برخی انواع صرع مقاوم به درمان استفاده می‌شود.»

به اعتقاد این متخصص تغذیه، بسیاری از رژیم‌های پرطرفدار بیش از آنکه بر پایه شواهد علمی باشند، محصول فضای تبلیغاتی و شبکه‌های اجتماعی هستند. از نگاه او، موفق‌ترین رژیم غذایی، رژیمی است که فرد بتواند آن را در بلندمدت و بدون آسیب به سلامت ادامه دهد.

منبع خبر آنلاین

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