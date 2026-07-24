آیا تا به حال شده در دوران حساس زخم یا نفخ معده، با خوردن یک تکه میوه خام، احساس درد یا سنگینی بیشتری داشته باشید؟

بسیاری از بیماران بر اساس تجربه شخصی، مصرف میوه را در دورانی که مشکلات گوارشی دارند، متوقف می‌کنند. اما علم تغذیه نگاه متفاوتی دارد؛ کلید حل این معما در «روش آماده‌سازی» میوه نهفته است. در این گزارش بررسی می‌کنیم که چرا تبدیل میوه به کمپوت یا پوره می‌تواند فشار را از روی معده بردارد و چگونه حرارت می‌تواند به کمک سیستم گوارش شما بیاید.

در زمان‌هایی که دچار زخم معده یا التهاب مخاط هستید، دیواره داخلی معده آسیب دیده و بسیار حساس است. میوه خام حاوی دو عامل اصلی است که می‌تواند این وضعیت را تحریک کند:

فیبرهای نامحلول: پوست میوه‌ها و بافت سفت برخی میوه‌ها حاوی فیبرهای نامحلول است. این فیبرها در طول مسیر گوارش حرکت می‌کنند و در هنگام عبور از ناحیه زخم یا التهاب، می‌توانند مانند «سنباده» عمل کرده و اصطکاک ایجاد کنند که باعث درد می‌شود.

اسیدیته بالا: بسیاری از میوه‌های خام (مثل پرتقال، آناناس یا حتی سیب در برخی افراد) دارای اسیدهای آلی هستند که می‌توانند لایه محافظ معده را کاهش داده و اسید معده را با خود به ناحیه زخم بکشانند.

چرا میوه پخته (کمپوت یا پوره) بهتر است؟

پختن میوه، فرآیند هضم را به شدت تسهیل می‌کند. وقتی شما میوه را می‌پزید، دو اتفاق مهم می‌افتد:

تخریب ساختار سلولی: حرارت باعث می‌شود دیواره سلول‌های میوه از هم بپاشد. این یعنی بدن شما دیگر نیاز ندارد انرژی و آنزیم زیادی را صرف «خرد کردن» بافت‌های سخت کند؛ در واقع پختن، نوعی هضم اولیه است که توسط حرارت انجام شده است.

نرم شدن فیبرها: حرارت باعث می‌شود فیبرهای سخت به فیبرهای نرم و نیمه‌محلول تبدیل شوند. این فیبرها به جای ایجاد اصطکاک، به عنوان یک ماده نرم و محافظ عمل کرده و حرکت در دستگاه گوارش را بدون ایجاد درد تسهیل می‌کنند.

کاهش اسیدیته: فرآیند پخت گاهی می‌تواند اثر اسیدیته برخی میوه‌ها را تعدیل کند (البته بستگی به نوع میوه دارد).

توصیه‌های کاربردی برای مدیریت رژیم غذایی

اگر در دوره حساس معده هستید، طبق اصول علمی زیر عمل کنید:

انتخاب میوه مناسب: میوه‌هایی مانند موز بسیار رسیده، سیب پخته شده (بدون پوست)، گلابی پخته و پاپایا گزینه‌های عالی هستند.

روش پخت: کمپوت را با مقدار بسیار کمی شکر تهیه کنید. افزودن بیش از حد شکر می‌تواند باعث تخمیر و در نتیجه نفخ شود.

دمای مصرف: میوه پخته را نه خیلی داغ و نه خیلی سرد مصرف کنید؛ دمای محیط یا ولرم برای معده حساس بهترین است.

دوری از پوست: همیشه در زمان بیماری، پوست میوه‌ها را کاملاً جدا کنید، زیرا بیشترین تجمع فیبرهای سخت در پوست است.

در زمان بیماری‌های گوارشی، هدف ما کاهش کار مکانیکی معده است. میوه پخته با تغییر ساختار فیزیکی خود، بار کاری را از روی عضله معده برداشته و انتقال مواد مغذی را بدون تحریک ناحیه آسیب‌دیده، ممکن می‌سازد.

منبع خبر آنلاین

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