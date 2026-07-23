تولد نوزاد ۵ کیلو و ۶۵۰ گرمی در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه
نوزاد پسری با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم، در یک زایمان کمسابقه و با مدیریت موفق تیم تخصصی زنان و زایمان، در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه متولد شد.
نوزاد پسری با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم، روز ۳۱ تیرماه در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه و در یک زایمان کمسابقه، با موفقیت متولد شد.
مادر این نوزاد، بانوی ۲۷ سالهای بود که در هفته سیونهم بارداری و با شروع دردهای زایمانی به بیمارستان امام رضا(ع) مراجعه کرد.
این مادر سابقه هفت بارداری و چهار زایمان طبیعی را در پرونده پزشکی خود داشت و ابتلا به دیابت دوران بارداری وی نیز از طریق رژیم غذایی کنترل شده بود.
با توجه به وزن بالای جنین و شرایط بالینی مادر، تیم درمان تصمیم به انجام زایمان به روش سزارین گرفت و این عمل با حضور دکتر افسون حامدیپور، دستیار تخصصی زنان و زایمان، و دکتر نوری، استاد آنکال کشیک، با موفقیت انجام شد.
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تولد این نوزاد با وزن ۵ کیلو و ۶۵۰ گرم را از موارد کمسابقه در حوزه زنان و زایمان عنوان کرد و اعلام کرد که مدیریت موفق این زایمان، حاصل آمادگی، هماهنگی و عملکرد مناسب تیمهای تخصصی بیمارستان امام رضا(ع) در ارائه خدمات به مادران باردار، بهویژه بارداریهای پرخطر بوده است.
در گزارش دانشگاه از تلاش و همکاری تیمهای زنان و زایمان، بیهوشی، اتاق عمل، مامایی، پرستاری و بخش نوزادان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در انجام موفق این عمل قدردانی شده است.