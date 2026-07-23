«مسمومیت با آفتاب» و علائم پنهان آن
قرمزی شدید، داغی و دردناک شدن پوست، ایجاد تاولهای ریز، متراکم و خارشدار و همچنین پوسته پوسته شدن شدید همراه با تورم، از مهمترین علائم «مسمومیت با آفتاب» محسوب میشوند که نشاندهنده واکنش شدید بدن به آسیبهای ناشی از اشعه فرابنفش (UV) خورشید است.
مسمومیت با آفتاب برخلاف نامش، یک اختلال گوارشی نیست؛ بلکه واکنش شدید بدن به آسیبهای ناشی از اشعه فرابنفش (UV) خورشید است و فرد ممکن است دچار قرمزی شدید، داغی و دردناک شدن پوست، تاولهای ریز، متراکم و خارش دار، پوسته پوسته شدن شدید همراه با تورم شود.
ممکن است افراد، مسمومیت با آفتاب را با سایر بیماریها اشتباه بگیرند، چرا که نشانههای سیستمیک آن به بیماری آنفلوانزا نیز شباهت دارد. تب ناگهانی، لرز شدید، سردرد مبهم، حالت تهوع، بیاشتهایی، سرگیجه، ضعف مفرط، گرفتگیهای عضلانی، تشنگی مفرط و علائم کمآبی بدن از جمله نشانههایی است که باید در این مسمومیت جدی گرفته شود.
در صورت بروز این علائم، انجام اقدامات اولیه برای کنترل وضعیت و تسکین درد ضروری است. توقف فعالیت در فضای باز، انتقال به محیط خنک و دوری از تابش آفتاب، نوشیدن آب و مایعات کافی، خنک کردن پوست با کمپرس یا دوش آب خنک و محافظت از پوست از مهمترین مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.
چه زمانی مراجعه به اورژانس ضروری است؟ که در این خصوص عنوان میشود با ایجاد تاولهای وسیع در بیش از ۲۰ درصد سطح بدن، تب بالای ۳۸.۵ درجه، بروز هذیان، گیجی یا کاهش سطح هوشیاری، تهوع شدید و ناتوانی در نوشیدن مایعات، و همچنین مشاهده نشانههای عفونت در تاولها مانند ترشح چرک یا بوی بد، از علایمی است که زنگ خطر مراجعه به اورژانس را به صدا در میآورد.