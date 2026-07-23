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تصاویر ۴ سرباز کشته شده آمریکا در جنگ با ایران

تصاویر ۴ سرباز کشته شده آمریکا در جنگ با ایران
کد خبر : 1817367
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تصاویر و جزئیات تازه از ۴ سرباز آمریکایی که در جریان درگیری‌های منطقه‌ای جان باختند منتشر شده است.

یک سرباز ۳۰ ساله آمریکایی آخر هفته در عراق در جریان آنچه آمریکا انفجار کنترل‌ شده برای انهدام یک پهپاد تهاجمی اعلام کرد، کشته شد. 

پنتاگون اعلام کرد گروهبان مایکل امانوئل سوینتون «در حین عملیات انفجار کنترل‌شده» پهپاد در پایگاه هوایی اربیل در شمال عراق کشته شده است.

سرباز سومی هم که پیش از این مفقودالاثر بودنش در پایگاه هوایی اردن تایید شده بود، اکنون گمان می‌رود که کشته شده باشد.

تصاویر ۴ سرباز کشته شده آمریکا در جنگ با ایران

منبع خبرفوری
انتهای پیام/
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