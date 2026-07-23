شناسه قبض برق را از کجا بگیریم؟

برای دریافت شناسه قبض برق، ابتدا باید شماره بدنه کنتور را از روی کنتور برق محل سکونت خود یادداشت کنید. این شماره معمولاً در کنار یا زیر بارکد کنتور درج شده است. در کنتورهای جدید، شماره اغلب در پایین بارکد قرار دارد، اما در کنتورهای قدیمی که فاقد بارکد هستند، این شناسه به‌صورت یک رشته عددی هشت‌رقمی یا بیشتر در بخش‌های مختلف بدنه کنتور، به شکل افقی یا عمودی، نوشته شده است.

پس از یادداشت شماره بدنه کنتور، می‌توانید به وب‌سایت شرکت توزیع نیروی برق استان محل سکونت خود مراجعه کنید. در بخش خدمات مربوط به صورتحساب، با وارد کردن شماره کنتور، امکان مشاهده شناسه قبض، اطلاعات مشترک و جزئیات صورتحساب برق فراهم می‌شود.

استفاده از اپلیکیشن برق من

یکی دیگر از راه‌های دریافت شناسه قبض، استفاده از اپلیکیشن رسمی «برق من» است. این برنامه از طریق وب‌سایت شرکت توانیر قابل دریافت بوده و نسخه اندروید آن در دسترس است؛ کاربران دستگاه‌های iOS نیز می‌توانند از نسخه تحت وب استفاده کنند.

پس از نصب و ایجاد حساب کاربری، کافی است وارد بخش «قبض» شوید و گزینه «ایجاد شناسه قبض جدید» را انتخاب کنید. سپس با ثبت شماره بدنه کنتور و تعیین استان و شهر، شناسه قبض و همچنین اطلاعات بدهی انشعاب نمایش داده می‌شود.

دریافت شناسه قبض از طریق تلفن گویا

در صورتی که امکان استفاده از اپلیکیشن یا سامانه‌های اینترنتی را نداشته باشید، می‌توانید با تلفن گویای فوریت‌های برق شهر خود تماس بگیرید. پس از ورود به بخش خدمات مشترکان و وارد کردن شماره بدنه کنتور مطابق راهنمای سامانه، شناسه قبض برای شما اعلام خواهد شد.

مراجعه حضوری؛ آخرین راهکار

اگر هیچ‌یک از روش‌های غیرحضوری نتیجه‌بخش نبود، می‌توانید از اطلاعات درج‌شده روی کنتور عکس تهیه کرده و به شرکت توزیع برق منطقه خود مراجعه کنید. کارشناسان پس از بررسی اطلاعات، شناسه قبض و سایر جزئیات مربوط به انشعاب را در اختیار شما قرار خواهند داد. پس از دریافت شناسه قبض، امکان پرداخت صورتحساب از طریق اپلیکیشن «برق من»، تلفن گویای ۱۵۲۱، دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان‌های فروشگاهی و همچنین سامانه اینترنتی شرکت توزیع برق فراهم است.

ثبت و حذف پیامک قبض برق برای مستأجران

مستأجرانی که محل سکونت خود را تغییر می‌دهند، برایچنانچه قبض برق به اشتباه پرداخت شود، لازم است مشترک برای پیگیری موضوع به اداره برق منطقه مربوطه مراجعه کند. همچنین سامانه «ای‌قبض» از پرداخت تکراری قبض جلوگیری می‌کند، مگر اینکه پرداخت نخست از طریق درگاه دیگری و با فاصله زمانی کوتاه انجام شده باشد. در این شرایط، مبلغ پرداختی اضافه به‌عنوان بستانکاری ثبت شده و در دوره قطع پیامک‌های قبض برق آدرس قبلی باید عبارت [#شناسه قبض محل سکونت قبلی*۲] را به شماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ ارسال کنند. همچنین برای فعال شدن پیامک قبض مربوط به محل جدید، لازم است عبارت [#شناسه قبض محل سکونت فعلی*۱] را به همین شماره پیامک کنند.

چنانچه قبض برق به اشتباه پرداخت شود، لازم است مشترک برای پیگیری موضوع به اداره برق منطقه مربوطه مراجعه کند. همچنین سامانه «ای‌قبض» از پرداخت تکراری قبض جلوگیری می‌کند، مگر اینکه پرداخت نخست از طریق درگاه دیگری و با فاصله زمانی کوتاه انجام شده باشد. در این شرایط، مبلغ پرداختی اضافه به‌عنوان بستانکاری ثبت شده و در دوره بعد از مبلغ قبض برق کسر خواهد شد.