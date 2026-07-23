معصومه صفایی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست درباره آسیب‌های واردشده به حیات وحش در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار کرد: برخلاف حیواناتی که در مراکز نگهداری، باغ‌وحش‌ها و کلینیک‌های حیات وحش حضور دارند، امکان جابه‌جایی گونه‌های وحشی در طبیعت وجود ندارد و نمی‌توان برای حفاظت از آن‌ها اقدامی مشابه تخلیه مناطق مسکونی انجام داد.

وی افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه، برای مراکز نگهداری حیات وحش از جمله باغ‌وحش‌ها و کلینیک پردیسان، پروتکل‌های ایمنی تدوین و ابلاغ شد؛ به‌گونه‌ای که حیوانات در جایگاه‌هایی دور از شیشه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر نگهداری شدند تا در صورت وقوع انفجار، خطر فرار یا آسیب آن‌ها کاهش یابد.

صفایی با بیان اینکه حیوانات وحشی به‌طور طبیعی هوشیار هستند و در زمان بروز خطر تلاش می‌کنند از منطقه دور شوند، گفت: هرچند مواردی از تلفات ثبت شده است، اما امکان ارائه آمار دقیق از تلفات مستقیم حیات وحش در طبیعت وجود ندارد.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست با الگوگیری از مطالعه‌ای که پیش‌تر در اوکراین درباره آثار جنگ بر تنوع زیستی انجام شده بود، زیستگاه‌های در معرض بمباران و گونه‌های ساکن در این مناطق را بررسی کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این برآورد، بیش از ۸۰ درصد گونه‌های حیات وحش کشور اعم از گونه‌های عادی، حفاظت‌شده و در معرض خطر انقراض، به دلیل قرار گرفتن زیستگاه‌هایشان در محدوده حملات، در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

صفایی با اشاره به گونه‌های شاخصی که زیستگاه آن‌ها تحت تأثیر حملات قرار داشته است، گفت: برای مثال زیستگاه پلنگ ایرانی در برخی مناطق در معرض آسیب بوده و در جنوب کشور نیز بمباران مناطق دریایی می‌تواند گونه‌هایی مانند دلفین، نهنگ و دوگون را که همگی جزو گونه‌های حمایت‌شده یا در معرض خطر انقراض هستند، تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: آنچه امروز می‌توان با اطمینان اعلام کرد، قرار گرفتن این گونه‌ها در معرض آسیب است، اما تعیین تعداد دقیق جانوران آسیب‌دیده یا تلف‌شده در زیستگاه‌های طبیعی به دلیل شرایط محیطی و گستردگی مناطق، عملاً امکان‌پذیر نیست.