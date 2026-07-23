ظاهر جذاب و شیک مادمازل عشق ممنوع در ۶۱ سالگی+ عکس
زرین تکیندور بازیگر نقش «مادمازل» در سریال محبوب «عشق ممنوع» با انتشار تصویری جدید از خود، مورد توجه کاربران قرار گرفت.
زرین تکیندور بازیگر نقش «مادمازل» در سریال محبوب «عشق ممنوع» با انتشار تصویری جدید از خود، مورد توجه کاربران قرار گرفت. چهره جوان و شاداب این بازیگر ۶۱ ساله در این عکس واکنشهای زیادی به همراه داشته و بسیاری از طرفدارانش از ظاهر متفاوت او تعریف کردهاند.
زرین تکیندور که علاوه بر بازیگری در زمینه نقاشی هم فعالیت دارد، پس از «عشق ممنوع» به شهرت بیشتری در میان مخاطبان ایرانی رسید. او همچنان با استایل ساده، شیک و انتخابهای کلاسیک خود یکی از خوشپوشترین چهرههای هنری ترکیه محسوب میشود.