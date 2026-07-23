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به‌یادماندنی‌ترین فیلم‌های کودک در دهه ۶۰ و ۷۰+ فیلم

به‌یادماندنی‌ترین فیلم‌های کودک در دهه ۶۰ و ۷۰+ فیلم
کد خبر : 1817323
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مروری داریم بر به‌یادماندنی‌ترین فیلم‌های کودک در دهه شصت و هفتاد؛ آثاری که هنوز هم با دیدن چند ثانیه از آن‌ها، بوی کودکی در ذهن زنده می‌شود.

بعضی آثار فقط یک خاطره گذرا نیستند؛ بخشی از حافظه جمعی یک نسل‌اند. کافیست نام «بهترین بابای دنیا»، «الو الو من جوجوام»، «مریم و میتیل»، «شهر در دست بچه‌ها» و «گربه آوازه‌خوان» را بشنوید تا بوی روزهای بی‌دغدغه دهه شصت و هفتاد دوباره زنده شود. دورانی که سینمای کودک در ایران، برخلاف امروز، یکی از جدی‌ترین و خلاق‌انه‌ترین شاخه‌های سینما بود و فیلمسازان بزرگ، ساخت اثر برای کودکان را فرصتی برای خلق جهانی خیال‌انگیز قلمداد می‌کردند. نتیجه هم فیلم‌هایی شد که بچه‌ها با آن‌ها خندیدند و گریستند و کودکی را سپری کردند.

اما با گذشت زمان، بسیاری از این آثار زیر سایه چند فیلم پرفروش نظیر «کلاه قرمزی»، «خواهران غریب» و یا «شهر موش‌ها» رفت؛ انگار تاریخ فقط چند نامِ خاص را به خاطر سپرده و چندین فیلم ارزشمند دیگر آرام‌آرام از حافظه عمومی کنار رفته‌اند. حالا شاید بهترین فرصت باشد تا دوباره به آن سال‌ها برگردیم؛ به روزگاری که خیال، مهم‌ترین سرمایه فیلم‌ها محسوب می‌شد. در ادامه، مروری داریم بر به‌یادماندنی‌ترین فیلم‌های کودک در دهه شصت و هفتاد؛ آثاری که هنوز هم با دیدن چند ثانیه از آن‌ها، بوی کودکی در ذهن زنده می‌شود.

 

 

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