این مرد مرموز اطلاعات کوه کلنگ را به آمریکا داد+ عکس
منابع آمریکایی میگویند که «رومن گافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، اطلاعاتی را درباره تأسیسات هستهای ادعایی ایران در زیر کوه کلنگ به واشنگتن منتقل کرده است.
منابع آمریکایی میگویند که «رومن گافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، اطلاعاتی را درباره تأسیسات هستهای ادعایی ایران در زیر کوه کلنگ به واشنگتن منتقل کرده است.
اسرائیل معتقد است که ایران بخشی از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد خود و همچنین صدها سانتریفیوژ پیشرفته را پس از جنگ ۱۲ روزه به این مکان منتقل کرده است.
ترامپ بارها ادعا کرده که کوه کلنگ را بمباران خواهد کرد اما کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اخیرا در گزارشی اعلام کرد که تاسیسات زیرزمینی ایران در این منطقه به گونهای ساخته شده که با بمبهای سنگرشکنی که آمریکا در جنگ قبلی علیه سه تاسیسات هستهای دیگر ایران استفاده کرد از بین نخواهد رفت.