-همه مکلف به حمایت از دولت در شرایط کنونی هستیم.

-دکتر پزشکیان انسان با اخلاصی است که تمام هم و غم خود را گذاشته است تا آنچه به نفع اسلام و ایران و مردم است رقم بخورد. ما نیز باید با نهایت کمک و مساعدت را به وی و مجموعه دولت داشته باشیم.

-دکتر پزشکیان به بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی اعتقاد راسخ دارد و من شاهد هستم که ایشان در جلسات مختلف و متعدد با منتقدین و معتمدین مردم مدام برای استفاده از استعدادهای مردمی جهت پیشبرد امور و غلبه بر مشکلات تأکید می‌ورزند.

-اینکه رئیس‌ جمهور در سخنانش از موانع می‌گویند بهیچوجه به معنای ناامیدی نیست بلکه می‌خواهند از ما مسئولان در سایر قوا استمداد کنند و بر همه ما فرض است به رئیس‌جمهور و مجموعه دولت کمک کنیم.

رسانه ملی خبر این دیدار را پخش کرد اما این محورها که محتوای اصلی سخنان رئیس قوه قضائیه بودند و نشان می‌دهند سران قوا متحدند و رئیس اجرائی کشور مورد حمایت رئیس قوه قضائیه است را سانسور کرد. این، یعنی کسانی که در راس سازمان صدا و سیما قرار دارند خارج از چارچوب ضوابط تعیین شده برای این سازمان عمل می‌کنند و خود را برای تصمیم‌گیری درباره سیاست‌گذاری‌های کشور صاحب حق می‌دانند.

البته چنین برداشتی را می‌توان ناشی از خوشبینانه‌ترین نگاه به مدیران ارشد صدا و سیما دانست، بسیاری از منتقدان این سازمان معتقدند عملکرد صدا و سیما تابع تصمیمات یک جناح خاص است و این سازمان به جای آنکه ملی و بی‌طرف باشد، جناحی و پیرو یک تفکر سیاسی خاص است.

مدیران ارشد سازمان صدا و سیما باید منعکس‌کننده سیاست‌های نظام و سران قوا باشند نه اینکه یک روز مصاحبه یک رئیس قوه را قطع کنند و یک روز محورهای اصلی سخنان رئیس یک قوه دیگر را که بر مبنای مصالح عالیه کشور از رئیس‌جمهور حمایت می‌کند سانسور نمایند.

نمونه جدید دیگر پخش مصاحبه یک فرد وابسته به جناح افراطی[محمدحسین رجبی دوانی] در اهانت به دو رئیس ‌جمهور و بعضی از مسئولان ارشد سابق دقیقاً ساعتی بعد از پخش پیام رهبر انقلاب در ضرورت وحدت و انسجام و پرهیز از تفرقه و ایجاد نگرانی در اذهان است. این شخص که معمولاً اظهارنظرهایش فاقد مبنای علمی و تحقیقی و آکنده از بدبینی و تفرقه‌افکنی است دو تن از رؤسای جمهور سابق کشورمان را از مصادیق «مرجفون» یعنی شایعه‌افکنان دلهره‌آفرین دانست و هرچه خواست علیه آنها گفت در حالی که می‌داند آنها در بخش وسیعی از جامعه علاقمندانی دارند و این تهمت‌ها باعث تفرقه و تشویش اذهان می‌شود و خلاف وحدت است.

نمونه حساس و خطرآفرین دیگر، حضور افراد بی‌تجربه در شبکه‌های مختلف صدا و سیماست که در بسیاری از برنامه‌های زنده صاحب تریبون هستند و بدون توجه به مصالح کشور مطالبی که پیداست دیکته شده یک جماعت افراطی و بی‌مسئولیت است را بازگو می‌کنند. این مطالب در بسیاری موارد برای کشور و ملت مشکلات امنیتی به وجود می‌آورند و در مواردی نیز صفوف متحد مردم را دچار رخنه می‌کنند. اینها هزینههای سیاسی زیادی برای کشور می‌تراشند و در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد آن را دچار اختلال و تفرقه می‌کنند.این نمونه‌ها نشان می‌دهند رسانه ملی نیازمند تحولات بنیادین است، هم از نظر محتوائی و هم از نظر مدیریتی. تأخیر در پدید آمدن این تحولات در شرایط غیرعادی کنونی به زیان کشور است.