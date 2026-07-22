روش ساده نگهداری لیمو تا یکسال

همه ما تجربه خرید لیموهای تازه و سبز را داشته ایم که پس از چند روز پژمرده، زرد و بی مزه می شوند. اما با چند روش ساده و خانگی می توانید لیموها را برای ماه ها، حتی تا یک سال، تازه و معطر نگهداری کنید. در این آموزش، ۶ روش مؤثر برای نگهداری لیمو را به شما معرفی می کنیم.

روش های نگهداری لیمو

روش اول: نگهداری در جعبه دربسته با کاغذ خشک کن

لیموها را بشویید و کاملاً خشک کنید. یک جعبه دربسته بردارید و کف آن را با یک یا دو برگ دستمال کاغذی بپوشانید. لیموها را روی کاغذ بچینید و درب جعبه را محکم ببندید. جعبه را در یخچال قرار دهید. کاغذ رطوبت را جذب می کند و از کپک زدن جلوگیری می کند.

روش دوم: خیساندن در آب نمک

لیموهای شسته شده را در یک بطری پلاستیکی بزرگ قرار دهید. یک لیتر آب تصفیه شده را با نصف قاشق چای خوری نمک مخلوط کنید و روی لیموها بریزید تا کاملاً پوشانده شوند. بطری را محکم ببندید و در یخچال قرار دهید.

روش سوم: پیچیدن در کاغذ و کیسه

هر لیمو را در یک دستمال کاغذی بپیچید و با کش ببندید. سپس لیموهای پیچیده شده را در یک کیسه زیپ دار یا کیسه فویل آلومینیومی قرار دهید و در یخچال نگهداری کنید.

روش چهارم: پوشش پلاستیکی

لیموهای خشک شده را یک بار در پوشش پلاستیکی بپیچید تا کاملاً پوشانده شوند. سپس آنها را در یک جعبه دربسته یا کیسه زیپ دار قرار دهید و در یخچال بگذارید.

روش پنجم: فریز کردن لیموی کامل

لیموها را بشویید و کاملاً خشک کنید. آنها را در کیسه های مخصوص فریزر قرار دهید و هوای کیسه را خارج کنید. لیموها تا ۵ ماه در فریزر قابل نگهداری هستند.

روش ششم: فریز کردن آب لیمو و استفاده از پوست

آب لیمو را بگیرید و در قالب های یخ بریزید و فریز کنید. پوست لیمو را نیز می توانید خشک کرده و برای خوشبو کردن یا تمیز کردن استفاده کنید.