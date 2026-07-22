طرز تهیه شور بامیه خوشمزه و ترد خانگی به روش سنتی

بامیه اگرچه بیشتر به عنوان ماده اصلی خورش بامیه شناخته می شود، اما به دلیل بافت خاص و طعم ملایم خود، گزینه مناسبی برای تهیه شور و ترشی نیز به شمار می رود.

تهیه شور بامیه خانگی کار سختی نیست، اما انتخاب بامیه مناسب، میزان نمک و سرکه، نحوه آماده سازی و رعایت نکات نگهداری تأثیر زیادی در کیفیت نهایی آن دارد. در این مطلب روش تهیه شور بامیه ترد و خوشمزه را به همراه فوت وفن هایی برای جلوگیری از لزج شدن بامیه ها و افزایش ماندگاری آن آموزش می دهیم.

مواد لازم برای تهیه شور بامیه

مواد لازم مقدار مورد نیاز بامیه ریز و تازه ۱ کیلوگرم سیر ۵ تا ۸ حبه فلفل سبز چند عدد (اختیاری) ترخون به مقدار لازم شوید به مقدار لازم مرزه و نعنا به مقدار دلخواه آب ۶ لیوان سرکه سفید ۱ لیوان نمک معمولی حدود ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه شور بامیه مرحله به مرحله

مرحله اول؛ انتخاب و آماده کردن بامیه ها

برای داشتن یک شور بامیه ترد و خوش ظاهر، بهتر است از بامیه های کوچک، جوان و یکدست استفاده کنید. بامیه های بزرگ معمولاً بافت سفت تری دارند و ممکن است پس از آماده شدن، ظاهر جذابی نداشته باشند.

ابتدا بامیه ها را بشویید و قسمت انتهایی ساقه آن ها را با چاقوی تیز کوتاه کنید. دقت کنید که بیش از حد برش نزنید؛ زیرا اگر قسمت داخلی بامیه باز شود، لعاب آن وارد شور شده و باعث لزج شدن محلول می شود.

مرحله دوم؛ خشک کردن بامیه و سبزی ها

بعد از شستن، بامیه ها را روی یک پارچه تمیز یا دستمال آشپزخانه پهن کنید تا کاملاً خشک شوند. سبزی های معطر مانند ترخون، شوید و مرزه را نیز پس از شست وشو کاملاً خشک کنید.

وجود رطوبت اضافی می تواند احتمال کپک زدن شور را افزایش دهد، بنابراین این مرحله اهمیت زیادی دارد.

مرحله سوم؛ آماده کردن محلول شور

آب، نمک و سرکه سفید را داخل قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید تا به جوش برسد. پس از جوش آمدن، قابلمه را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید محلول کاملاً خنک شود.

استفاده از سرکه سفید باعث می شود رنگ شور شفاف تر باقی بماند و طعم بامیه تغییر زیادی نکند.

مرحله چهارم؛ ریختن مواد داخل شیشه

یک شیشه تمیز و خشک انتخاب کنید. ابتدا مقداری از بامیه ها را داخل شیشه قرار دهید، سپس بین آن ها سیر، فلفل سبز و سبزی های معطر بریزید. این کار را ادامه دهید تا شیشه پر شود.

در پایان محلول آب، نمک و سرکه سردشده را روی بامیه ها بریزید تا کاملاً پوشانده شوند.

مرحله پنجم؛ زمان رسیدن شور بامیه

درب شیشه را محکم ببندید و آن را در جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید قرار دهید. شور بامیه معمولاً بعد از یک تا دو هفته آماده مصرف می شود.

پس از باز کردن شیشه نیز بهتر است آن را داخل یخچال نگهداری کنید تا تازگی و تردی بامیه ها حفظ شود.