خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویدئوی تازه از تمرینات نظامی ولیعهد اسپانیا

ویدئوی تازه از تمرینات نظامی ولیعهد اسپانیا
کد خبر : 1816972
لینک کوتاه کپی شد.

ویدئویی تازه از پرنسس لئونور، ولیعهد اسپانیا، در جریان تمرینات نظامی او منتشر شده که نخستین پرش چتربازی این شاهزاده ۱۹ ساله را به تصویر می‌کشد.

ویدئویی تازه از پرنسس لئونور، ولیعهد اسپانیا، در جریان تمرینات نظامی او منتشر شده که نخستین پرش چتربازی این شاهزاده ۱۹ ساله را به تصویر می‌کشد.

لئونور در ادامه برنامه رسمی آموزش نظامی خود، دوره پایه چتربازی را در آکادمی نیروی هوایی اسپانیا پشت سر گذاشت. این دوره شامل آموزش‌های فشرده زمینی، آمادگی بدنی، تمرین‌های ایمنی و در نهایت پرش عملی از هواپیماست؛ مراحلی که او نیز مانند سایر دانشجویان نظامی و بدون برخورداری از امتیاز ویژه طی کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل