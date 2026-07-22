ویدئوی تازه از تمرینات نظامی ولیعهد اسپانیا

ویدئویی تازه از پرنسس لئونور، ولیعهد اسپانیا، در جریان تمرینات نظامی او منتشر شده که نخستین پرش چتربازی این شاهزاده ۱۹ ساله را به تصویر می‌کشد.

ویدئویی تازه از پرنسس لئونور، ولیعهد اسپانیا، در جریان تمرینات نظامی او منتشر شده که نخستین پرش چتربازی این شاهزاده ۱۹ ساله را به تصویر می‌کشد.

لئونور در ادامه برنامه رسمی آموزش نظامی خود، دوره پایه چتربازی را در آکادمی نیروی هوایی اسپانیا پشت سر گذاشت. این دوره شامل آموزش‌های فشرده زمینی، آمادگی بدنی، تمرین‌های ایمنی و در نهایت پرش عملی از هواپیماست؛ مراحلی که او نیز مانند سایر دانشجویان نظامی و بدون برخورداری از امتیاز ویژه طی کرده است.