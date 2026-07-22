اولین تصاویر از مهدی خانکی و کارگاه بمبسازی او + فیلم
مهدی خانکی، عنصر عملیاتی و فعال یکی از گروهکهای تروریستی؛ صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.
مهدی خانکی عنصر عملیاتی و فعال یکی از گروهکهای تروریستی؛ صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.
در زمان مراجعه ماموران به منزل وی در کرج و طی بازرسی به عملآمده، ۵ قبضه سلاح کمری، ۹۰ تیر فشنگ، ۹ تیغه خشاب، ریموتهای انفجاری، ۱۱ نارنجک دستساز، ۱۲ عدد منور دستساز، ۳۰ عدد لوله منفجره دستساز دوش پرتاب، بمبها و سه راهیهای انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره کشف و ضبط میشود.