طبق گزارش رادیوی جاز KKJZ در لس‌آنجلس، این هنرمند متولد دونالدسون‌ویل در ایالت لوئیزیانا، در روز ۱۵ ژوئیه درگذشته است. شهرت اصلی او به خاطر اجرای تم «پلنگ صورتی» بود که در سال ۱۹۶۳ به همراه هنری مانسینی، آهنگساز فقید آمریکایی ضبط کرد. موسیقی متن این فیلم بعدتر در رتبه بیستم فهرست برترین موسیقی‌های متن تاریخ سینما از نگاه بنیاد فیلم آمریکا قرار گرفت.

این اثر همچنین برنده سه جایزه گرمی شد و در سی‌وهفتمین دوره جوایز اسکار، نامزدی بهترین موسیقی متن اورجینال را به دست آورد. به نوشته روزنامه دونالدسون‌ویل چیف، جانسون زمانی درباره این ضبط گفته بود: «فکر کنم فقط دو برداشت ضبط کردیم. وقتی کار تمام شد، همه تشویق کردند؛ حتی نوازندگان سازهای زهی.»

جانسون که تک‌نوازی ساکسیفون تنور این اثر کلاسیک را بر عهده داشت، با شوخی اضافه کرده بود: «و این اهمیت زیادی دارد... چون آن‌ها هیچ‌وقت برای هیچ‌چیزی دست نمی‌زنند!»

او فعالیت موسیقایی خود را با خوانندگی در کنار خانواده‌اش آغاز کرد، تا اینکه پدرش- که خود بانجو و ساکسیفون می‌نواخت- برای او یک ساکسیفون سوپرانو خرید. جانسون نخستین ضبط حرفه‌ای خود را در سال ۱۹۵۰ به همراه برادرش، ری، برای شرکت «دی‌لاکس ریکوردز» انجام داد و پس از آن تورهایی را با چارلز براون، خواننده و پیانیست، برگزار کرد.

او پس از تغییر ساز خود از سوپرانو به ساکسیفون آلتو و تنور، در سال ۱۹۵۴ به لس‌آنجلس نقل مکان کرد و در آنجا به نوازنده ضبط استودیویی تبدیل شد و علاوه بر مانسینی، با هنرمندانی چون بی‌بی کینگ، جانی اوتیس، فرانک سیناترا، ماروین گی و نت کینگ کول همکاری کرد.

جانسون گفته بود: «تک‌نوازی‌های من همیشه کیفیت اثر را یک پله بالاتر می‌برد.» او در ادامه افزوده بود: «می‌توانستم این کار را در ۸ یا ۱۲ میزان انجام دهم و معمولاً پس از آن هم پشت صدای خواننده، ملودی‌های مکمل می‌نواختم.»

جانسون تنها ۶ روز پیش از تولد ۹۵ سالگی‌اش درگذشت.