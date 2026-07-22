اما آنچه این مراسم را بیش از هر چیز خبرساز کرده، نه فقط نام عروس و داماد، بلکه لوکیشنی است که برای برگزاری این مراسم انتخاب شده است.

جزیره نکر، جزیره‌ای ۳۰ هکتاری در مجمع‌الجزایر بریتیش ورجین آیلند میان دریای کارائیب و اقیانوس اطلس است؛ جایی که امروز یکی از لوکس‌ترین جزایر خصوصی جهان به شمار می‌رود. این جزیره در سال ۱۹۷۹ با قیمت تنها ۱۸۰ هزار پوند به ریچارد برانسون واگذار شد، اما دولت این انتقال را به شرط احیای جزیره و توسعه آن پذیرفت. برانسون نیز طی سال‌های بعد حدود ۶.۵ میلیون پوند برای ساخت اقامتگاه‌ها، زیرساخت‌ها و تبدیل نکر به مقصدی فوق‌لوکس سرمایه‌گذاری کرد.

تاریخ این جزیره نیز به اندازه شهرت امروزش جذاب است. در قرن هفدهم مالک آن یک نظامی هلندی بود، اما تا قرن بیستم تقریباً خالی از سکنه باقی ماند. امروزه نکر به یکی از انحصاری‌ترین مقاصد جهان برای برگزاری مراسم‌های خصوصی و اقامت چهره‌های سرشناس تبدیل شده است.

پیش از مستر بیست نیز نام‌های بزرگی با این جزیره گره خورده‌اند. لری پیج، هم‌بنیان‌گذار گوگل، مراسم ازدواج خود را در همین جزیره برگزار کرد و بعدها هالی برانسون، دختر ریچارد برانسون، نیز جشن عروسی‌اش را در نکر برگزار کرد. همچنین پرنس ویلیام و کیت میدلتون در سال ۲۰۱۱ بخشی از ماه‌عسل خود را در این جزیره سپری کردند؛ هرچند در همان سال، عمارت اصلی جزیره بر اثر برخورد صاعقه و آتش‌سوزی به‌طور کامل از بین رفت و بعدها بازسازی شد.

انتخاب چنین مکانی برای مراسم ازدواج مستر بیست نشان می‌دهد که این یوتیوبر، برای مهم‌ترین روز زندگی‌اش، یکی از خاص‌ترین و مشهورترین لوکیشن‌های خصوصی جهان را برگزیده است؛ جزیره‌ای که در چهار دهه گذشته میزبان خانواده‌های سلطنتی، میلیاردرهای فناوری و چهره‌های سرشناس بین‌المللی بوده است.