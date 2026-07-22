چرا گوجهفرنگی را نباید داخل یخچال گذاشت؟
اینطور که معلوم است تاکنون روش نگهداری ما از گوجه فرنگی ها اشتباه بوده است، کارشناسان میگویند بلافاصله گذاشتن گوجهفرنگی در یخچال میتواند طعم، عطر و بافت آن را بهطور محسوسی تغییر دهد و کیفیت آن را کاهش دهد.
گوجهفرنگی یکی از پرمصرفترین صیفیجات در آشپزخانه ایرانی است، اما شاید کمتر کسی بداند که نگهداری نادرست آن میتواند باعث از بین رفتن طعم طبیعی و بافت آبدار آن شود. متخصصان علوم غذایی توصیه میکنند تا زمانی که گوجهفرنگی کاملاً نرسیده یا قصد نگهداری طولانیمدت آن را ندارید، بهتر است آن را داخل یخچال قرار ندهید.
دانشمندان آمریکایی اعلام کردهاند که هر دمای سرد پایین تر از ۱۲ درجه سانتی گراد به آنزیمهای مزه گوجه آسیب میرسانند و باعث میشوند که آنها هنگام مصرف بیمزه باشند.
چرا یخچال به گوجهفرنگی آسیب میزند؟
دمای پایین یخچال، فعالیت آنزیمهایی را که مسئول ایجاد عطر و طعم گوجهفرنگی هستند، متوقف میکند. در نتیجه، گوجهفرنگی عطر طبیعی خود را از دست میدهد و مزه آن نسبت به قبل بیروحتر میشود.
علاوه بر این، سرما ساختار سلولی گوجه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود بافت آن پس از خارج شدن از یخچال نرم، آردی یا آبکی شود؛ تغییری که بهویژه در سالاد یا مصرف خام کاملاً محسوس است.
بهترین روش نگهداری گوجهفرنگی چیست؟
کارشناسان توصیه میکنند گوجهفرنگیهای رسیده را در دمای اتاق، دور از نور مستقیم خورشید و در محلی خشک نگهداری کنید. همچنین بهتر است قسمت ساقه یا دم گوجه رو به پایین قرار گیرد تا از ورود هوا و رطوبت به داخل آن جلوگیری شود و ماندگاریاش افزایش یابد.
اگر گوجهفرنگی هنوز کاملاً نرسیده است، قرار دادن آن روی پیشخوان آشپزخانه به رسیدن طبیعی و حفظ طعم بهتر کمک میکند.
چه زمانی یخچال انتخاب بهتری است؟
اگر گوجهفرنگی کاملاً رسیده و احتمال میدهید طی چند روز آینده مصرف نشود، قرار دادن آن در یخچال میتواند از خراب شدن و کپکزدگی جلوگیری کند. البته متخصصان توصیه میکنند حدود ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیش از مصرف، آن را از یخچال خارج کنید تا به دمای محیط برسد؛ این کار تا حدی عطر و طعم آن را بازمیگرداند.
آیا همه گوجهها یکسان هستند؟
گوجههای صنعتی که برای حملونقل طولانی برداشت میشوند، معمولاً نسبت به گوجههای محلی حساسیت کمتری به سرما دارند، اما حتی در مورد آنها نیز نگهداری طولانیمدت در یخچال میتواند کیفیت طعم را کاهش دهد.
روش نگهداری گوجه فرنگی در فریزر
بهترین گوجه فرنگی سال گوجههای تابستان است. گوجه های دیگر فصل ها را معمولاً در گلخانهها پرورش میدهند که چندان طعم و رنگ جالبی ندارد. آن ها بیشتر دارای گوشت سفید مایل به سبز هستند که ناچار هستید بیشتر قسمتهای گوجه را دور بریزید.
در صورتی که دوست دارید گوجه های فصل تابستان را برای زمستان هم نگهداری کنید روش نگهداری گوجه فرنگی این است که میتوانید گوجههای رسیده را شسته و درسته بسته بندی کرده در فریزر بگذارید. سپس هر بار که خواستید آنها را چند دقیقهای در آب گرم قرار دهید. به راحتی پوستهای آن ها جدا میشود و شما گوجههای تازهای دارید که میتوانید برای پخت انواع غذا به عنوان گوجه تازه و حتی به جای رب گوجه فرنگی استفاده کنید. البته استفاده از این گوجه فرنگی های یخ زده برای سالاد جالب نخواهد بود.
چند نکته برای تازه ماندن گوجهفرنگی
گوجههای نارس را هرگز داخل یخچال نگذارید.
گوجههای رسیده را در دمای اتاق و دور از نور مستقیم نگهداری کنید.
برای افزایش ماندگاری، گوجه را با قسمت ساقه رو به پایین قرار دهید.
اگر ناچار به نگهداری در یخچال هستید، پیش از مصرف اجازه دهید به دمای محیط برسد.
در نهایت، اگر هدف شما حفظ طعم، عطر و بافت واقعی گوجهفرنگی است، پیشخوان آشپزخانه معمولاً انتخاب بهتری نسبت به یخچال خواهد بود؛ مگر آنکه بخواهید از خراب شدن گوجههای کاملاً رسیده جلوگیری کنید.