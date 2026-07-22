سهام عدالت دوباره خبرساز شد
کارشناسان معتقدند شیوه فعلی مدیریت سهام عدالت نه به نفع شرکتهای سرمایهپذیر است و نه امکان استفاده مؤثر مردم از سهام خود را فراهم کرده است.
سهام عدالت یکی از داراییهای مردم به شمار میرود که مدیریت آن نیاز به سازماندهی دارد. تا الان مدیریت سهام عدالت 49 میلیون ایرانی در دست دولت بوده است. حالا این نیاز احساس میشود که آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد و مدیریت این دارایی مردم به خودشان سپرده شود.
به زعم کارشناسان، هر جایی که دولت نقش مدیریتی و تصدیگری برعهده بگیرد، مشکلات بروز میکند. بهترین راهکار این است که امور به خود مردم سپرده شود. به ویژه با توجه به این که سهام عدالت یکی از داراییهای مردم به حساب میآید، مدیریت آن توسط خودشان اهمیت دارد.
پایان دادن به عدم شفافیت در ارتباط با مدیریت سهام عدالت 49 میلیون ایرانی توسط عدهای خاص از نتایج مثبت آزادسازی سهام عدالت و ساماندهی نحوه مدیریت آن به شمار میرود. این که سیتهای مدیریتی در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت شهرستانی قرار دارد، زمینهساز بروز مشکلاتی شده است که آزادسازی سهام عدالت میتواند آنها را حل و فصل کند.
نظرات جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید را در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
قادری در پاسخ تصریح کرد: روش فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته است مفید باشد و منافع مردم را تأمین کند. بر همین اساس، نیاز است ساماندهی این امر در دستور کار باشد و درباره روش صحیح مدیریت سهام عدالت تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، سهام عدالت 49 میلیون ایرانی در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری استانی و سهام این شرکتها در اختیار صاحبان سهام عدالت است. در قانون آمده است که در هر شهرستان به جای این که تک تک مردم به مدیریت سهامشان بپردازند، این کار توسط شرکتهای تعاونی سهام عدالت به نمایندگی از مردم انجام شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه الان تصور برخی از مدیرانی که در شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای تعاونی سهام عدالت فعالیت میکنند، این است که سهام به نام شرکتهاست و به نام افراد نیست. در صورتی که مسئله کاملاً روشن است و سهام عدالت به نام اشخاص است.
قادری گفت: مردم سهامدار شرکتهای تعاونی نیستند، آنها سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند. الان نوعی حالت بلاتکلیفی در مدیریت سهام عدالت وجود دارد. قانون باید در این زمینه اصلاح شود.
وی ادامه داد: باید بر اساس قانون، تکلیف سهام عدالت مردم مشخص شود. نحوه فعلی مدیریت آن روش قابل دفاعی نیست. در شرکتهای سهام عدالت شهرستانی افراد زیادی شرکت نمیکنند و مدیریت سهام عدالت با تعداد بسیار محدودی انجام میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، نه سهامداران میتوانند از سهامشان استفاده کنند و نه نحوه مدیریت فعلی سهام عدالت کمکی به توسعه منطقهای کرده است. شرکتهای بزرگ کشور که شرکتهای سرمایهگذاری استانی در آنها سهام دارند، فلج شدهاند و به اقتصاد ضربه وارد شده است.
قادری گفت: اگر قرار باشد تعیین تکلیف نحوه مدیریت سهام عدالت در قالب لایحه دولت انجام شود، عمر مجلس فعلی کفاف آن را نمیدهد و این امر به مجلس بعدی موکول میشود. باید زودتر از طریق کمیسیونهای تخصصی مجلس که مرتبط با موضوع هستند، مانند کمیسیون جهش تولید، اقتصادی، اجتماعی و اصل نود و نمایندگانی از سازمان بورس و وزارت اقتصاد در این زمینه چارهاندیشی کنند.
وی ادامه داد: جلساتی در حال انجام است که در نهایت تصمیمگیری شود که آیا سهام عدالت باید در اختیار شرکتهای سهام عدالت شهرستانی قرار بگیرد یا به خود مردم واگذار شود.
وی در پایان این طور جمعبندی کرد که نحوه فعلی مدیریت سهام عدالت که توسط برخی نهادهای غیردولتی و تعاونیهای سهام عدالت و همچنین دولت انجام میشود نتیجه مثبتی برای اقتصاد ندارد و باید در این باره چارهاندیشی اساسی صورت بگیرد و آزادسازی سهام عدالت رخ دهد به نحوی که ضمن بهرهمندی مردم از حق و حقوقشان، زمینه برای به تحرک درآوردن اقتصاد ملی نیز مهیا شود.