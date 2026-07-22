کرفس یکی از همان خوراکی‌هایی است که سال‌ها بی‌سروصدا در سفره ایرانی‌ها حضور داشته، اما حالا کارشناسان تغذیه از واقعیتی حرف می‌زنند که خیلی‌ها را غافلگیر کرده است؛ یک سبزی ساده، کم‌کالری و در دسترس که می‌تواند به یکی از قهرمانان سلامت بدن تبدیل شود.

کرفس به دلیل داشتن آب فراوان و کالری پایین، یکی از بهترین گزینه‌ها برای افرادی است که به دنبال کاهش وزن و کنترل اشتها هستند. خیلی‌ها معتقدند مصرف منظم این سبزی می‌تواند هوس خوردن تنقلات و غذاهای چرب را کم کند و بدن را در مسیر سبک‌تر شدن قرار دهد.

اما ماجرا فقط به لاغری ختم نمی‌شود. کرفس سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها، فیبر و ترکیبات مفیدی است که به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می‌کند. اگر از نفخ، یبوست یا سنگینی معده کلافه شده‌اید، شاید وقت آن رسیده که این سبزی را جدی‌تر وارد رژیم غذایی‌تان کنید.

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد کرفس می‌تواند در کمک به تنظیم فشار خون هم نقش داشته باشد. وجود پتاسیم و ترکیبات طبیعی در این سبزی باعث شده بسیاری آن را یک انتخاب مفید برای سلامت قلب و عروق بدانند. همین موضوع باعث شده کرفس از یک سبزی معمولی، به یک خوراکی پرطرفدار در رژیم‌های سالم تبدیل شود.

از سوی دیگر، کسانی که به دنبال پاکسازی بدن و کاهش التهاب هستند هم نام کرفس را زیاد می‌شنوند. این سبزی سبز و پرخاصیت می‌تواند به آبرسانی بدن کمک کند و در کنار یک سبک زندگی سالم، احساس سبکی و شادابی بیشتری به فرد بدهد.

نکته جالب‌تر اینجاست که کرفس فقط برای بدن مفید نیست؛ بعضی متخصصان تغذیه معتقدند مواد مغذی موجود در آن می‌تواند در کاهش خستگی و بهتر شدن حال عمومی بدن هم موثر باشد. همین ویژگی‌ها باعث شده کرفس در فهرست خوراکی‌های محبوب برای روزهای گرم، رژیم‌های لاغری و برنامه‌های غذایی سلامت‌محور قرار بگیرد.

با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که هیچ ماده غذایی به تنهایی معجزه نمی‌کند و کرفس هم باید در کنار رژیم متعادل و فعالیت بدنی مصرف شود تا نتیجه واقعی خودش را نشان دهد.

کرفس فقط یک سبزی ساده نیست! از لاغری و کنترل اشتها تا کمک به سلامت قلب و گوارش؛ این ساقه سبز، خواصی دارد که خیلی‌ها هنوز نمی‌دانند.