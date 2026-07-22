واکنش زیدآبادی به حضور چهره جنجالی در صدا و سیما / هیچکارههای همهکاره!
احمد زیدآبادی نوشت: چند بار باید پرسید در این کشور کی چه کاره است؟
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی تحت عنوان «هیچکارههای همهکاره!» در کانال تلگرامی خود نوشت: « چند بار باید پرسید در این کشور کی چه کاره است؟
آدمی که ظاهراً هیچکاره است در تلویزیونی که به دلیل رسمی بودن آن موظف به حمایت از مسئولان دولتی است، وزیر خارجهٔ کشور را مورد تخفیف و تحقیر قرار میدهد. گویی همهکارهٔ کشور اوست!
تا اوضاع بر این منوال است هیچ تصمیم استراتژیکی در این کشور گرفته نخواهد شد و بلاتکلیفی و تعلیق سرنوشت سیاست آن خواهد بود!»