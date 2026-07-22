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مار، جدیدترین حیوان خانگی مردم

مار، جدیدترین حیوان خانگی مردم
کد خبر : 1816807
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اخیرا مواردی از نگهداری «مار» به‌عنوان حیوان خانگی را در فضای مجازی شاهدیم و برخی آن را به‌عنوان یک «پت خاص» معرفی می‌کنند؛ این درحالیست که رییس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت نسبت به عادی‌سازی چنین رفتارهایی هشدار داد.

اخیرا مواردی از نگهداری «مار» به‌عنوان حیوان خانگی را در فضای مجازی شاهدیم و برخی آن را به‌عنوان یک «پت خاص» معرفی می‌کنند.

رییس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت نسبت به عادی‌سازی چنین رفتارهایی هشدار داده و عنوان می‌کند که هرچند اغلب مارهایی که به‌عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌شوند زهرآگین نیستند، اما خطر آسیب به انسان وجود دارد و توصیه جدی پرهیز از نگهداری چنین حیواناتی است.

در همین راستا، دکتر محمد زینلی  با بیان اینکه تعداد موارد مارگزیدگی در کشور زیاد است، اظهار کرد: سالانه،  حدود ۵ تا ۶هزار مارگزیدگی داریم. البته آمار و ارقام مارگزیدگی در تمام کشور یکسان نیست؛ به نحوی که بیشترین میزان مارگزیدگی برای استان‌های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان‌وبلوچستان است.

او درباره میزان مرگ‌ومیر ناشی از مارگزیدگی گفت: متاسفانه، ۵ مورد مارگزیدگی در سال گذشته به مرگ منجر شد.

رئیس اداره بیماری‌های زئونوز وزارت بهداشت درباره نگهداری از مار به عنوان حیوان‌خانگی گفت: اغلب مارهایی که به عنوان حیوان‌ خانگی نگهداری می‌شوند، مارهای زهرآگین نیستند و اهلی‌ شده‌اند؛ اما باز هم خطر تهاجم به انسان وجود دارد. بنابراین، پرهیز از نگهداری حیواناتی از این دست را توصیه‌ می‌کنیم.

تعداد موارد حیوان‌گزیدگی 

زینلی درباره موارد حیوان‌گزیدگی در کشور نیز توضیح‌ داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دانشگاه‌های علوم‌ پزشکی، حدود ۴۴۰هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳ داشته‌ایم که این تعداد در سال گذشته به ۴۴۵هزار مورد رسید. براساس آخرین اطلاعات، تعداد موارد حیوان‌گزیدگی در سال جاری نیز حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰هزار مورد است که ۵ نفر از این تعداد به هاری مبتلا شده‌اند. هاری، یک بیماری صد درصد کشنده‌ است؛ اما قابلیت پیشگیری صد درصدی را دارد.

اجتناب از تماس با حیوانات پرسه‌زن

او درباره روش‌های پیشگیری از هاری گفت: در وهله نخست، ارتباط با حیوان باید کاهش‌ یابد و اجتناب از هرگونه ارتباط با حیوان بلاصاحب و پرسه‌زن را مورد توجه قرار دهند. خطرات ناشی از بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان فقط به هاری محدود نمی‌شود، بلکه تمام بیماری‌های منتقله از حیوان به انسان خطرناک هستند.

ضرورت مراجعه به مراکز پیشگیری از هاری پس از هر گزش

زینلی با بیان اینکه حیوان‌گزیدگی را باید جدی‌ گرفت، اظهار کرد: در صورت هرگونه حیوان‌گزیدگی، می‌بایست به اولین واحد مراقبت و پیشگیری از هاری مراجعه‌ کرد. ۷۲۹ واحد مراقبت و پیشگیری از هاری در کشور فعالیت می‌کنند که خدمات مورد نیاز برای هرگونه گزشی را بر مبنای پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت رایگان ارائه می‌دهند. این خدمات شامل شست‌وشوی زخم در مرحله اول، سپس واکسیناسیون در صورت لزوم و در نهایت تزریق ایمونوگلوبین ضدهاری را انجام می‌دهند.  

منبع ایسنا
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