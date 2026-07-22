چطور خود را از سکته صبحگاهی نجات دهیم؟
برای حفظ و بهبود سلامت قلب، انجام چندین فعالیت و تغییر در سبک زندگی بسیار مهم است. این اقدامات که به طور ویژه باید در ساعات اولیه پس از بیدار شدن انجام گیرند، میتوانند به پیشگیری از سکته و بیماریهای قلبی کمک کنند و عملکرد قلب را بهبود بخشند.
۱۰ دقیقه اول پس از بیدار شدن، برای سلامت قلب حیاتی و کلیدی است. این زمانی است که اغلب افراد از آن غافل هستند. در این لحظات، شما به دنبال گوشیتان میروید، شاید مسواک میزنید یا شاید هم از همین حالا به کارهای پیشِ رو در طول روز فکر میکنید.
اما متخصصان قلب میگویند این بازه زمانی اهمیت بسیار بیشتری از آنچه مردم تصور میکنند دارد و این حرف، نه یک توصیه کلی و مبهم برای ایجاد حس خوب، بلکه نکتهای حائز اهمیت است.
در ساعات اولیه صبح قلب واقعا در میانه اتفاقات زیاد است. دکتر سانجی بوجراج، متخصص قلب و عروق، درگفت و گو با سی ان بی سی در این باره میگوید: با خارج شدن بدن از حالت استراحت و ورود به حالت فعالیت، کورتیزول افزایش مییابد، فشار خون بالا میرود و تغییرپذیری ضربان قلب کاهش مییابد. تحقیقات در مورد وقایع قلبی نیز این موضوع را تأیید میکند، حملات قلبی و مرگهای قلبی به طور قابل توجهی در ساعات صبح بیشتر از سایر ساعات روز شایع هستند و پزشکان معتقدند که ساعت داخلی بدن نقش واقعی در این الگو ایفا میکند. بنابراین انتخابهای کوچکی که بلافاصله پس از بیدار شدن انجام میشوند، بیاهمیت نیستند. در این مطلب به کارهایی که میتوان در این بازه زمانی برای بهبود وضعیت قلب انجام داد اشاره کردهایم.
پرهیز از کافئین
از نوشیدنیهای انرژیزا در وهله اول پرهیز کنید، زیرا میتوانند ضربان قلب و فشار خون را افزایش دهند و در برخی افراد، باعث آریتمی شود به خصوص درست زمانی که بدن در حال آمادهسازی برای فعالیت روزانه است. این فقط از نظر تئوریک خطرناک نیست. سانجی بوجراج میگوید: بیمارانی را دیده که با آدرنالین بالا مراجعه میکنند و قند خونشان در این ساعات اولیه به طرز چشمگیری نوسان دارد، دقیقا همان نوع نوسانی که قلب در صبح به آن نیاز ندارد. این به معنای قطع کامل قهوه نیست. بلکه توصیه میشود قهوه پس از نوسانات اولیه قلب در ۱۰ دقیقه یا نیم ساعت اول پس از بیدار شدن خورده شود.
تحرک مهم است
یک پیادهروی کوتاه، انجام چند حرکت کششی، یا حتی بلند شدن و کمی راه رفتن پیش از نشستن پشت میز کار این توصیهای است که متخصصان قلب همواره بر آن تأکید دارند.
دکتر استیون کوپکی از «مایو کلینیک» خاطرنشان میکند که برای بهبود سلامت قلب هرگز دیر نیست و تغییرات کوچک در عادتهای روزانه از جمله تحرک بدنی میتواند در گذر زمان تأثیرات چشمگیری به همراه داشته باشد. دستورالعملهای تخصصی مایو کلینیک در حوزه قلب نیز با ارائه آماری مشخص، این موضوع را تأیید میکنند و انجام فعالیت بدنی در بیشتر روزهای هفته را نه به عنوان یک اقدام جانبی و اختیاری در کنار رژیم غذایی، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشگیری از بیماریهای قلبی توصیه میکنند.
خوراکیهای سالم برای قلب
متخصصان قلب بیش از آنچه تصور میشود، هم با عادت حذف صبحانه و هم با عادت برداشتن خوراکیهای شیرین و پرشکر هنگام خروج از منزل مخالف هستند. «مایو کلینیک» بهطور مشخص درباره مضرات حذف صبحانه برای سلامت قلب مطالبی منتشر کرده و توصیههای کلی تیم قلبشناسی این مرکز نیز کاملا مشخص است: بر همین اساس مصرف بیشتر سبزیجات، غلات کامل و چربیهای سالم؛ کاهش مصرف نمک؛ و گنجاندن منابع پروتئینی مانند گوشتهای کمچرب، مرغ، ماهی یا حبوبات در برنامه غذایی تا حد امکان، توصیه میشود.
عادتهای مفید برای قلب
این یکی از آن دیدگاههای کارآمدی است که متخصصان قلب مطرح میکنند و مستقیماً برگرفته از مطالب «کلینیک مایو» درباره عادتهای مفید برای سلامت قلب است. آنها میگویند: عادتها، الگوهایی هستند که با تکرار شکل میگیرند؛ همانطور که شما امروز مسواک زدن را فراموش نمیکنید چون دیروز و روزِ پیش از آن هم این کار را انجام دادهاید، انتخابهای سالم برای قلب نیز وقتی به رفتاری خودکار تبدیل شوند، میتوانند به همین شیوه عمل کنند. توصیه آنها این نیست که با یک عادت بد موجود، مستقیم بجنگید؛ بلکه پیشنهاد میکنند آن را با چیز دیگری جایگزین کنید.