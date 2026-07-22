در یک دهه گذشته همکاری شرکت آمازون با ارتش آمریکا عمدتاً در حوزه زیرساخت ابری، هوش مصنوعی، پردازش داده و ارتباطات است و این شرکت اولین دفتر منطقه‌ای خود در غرب آسیا را در بحرین راه اندازی کرد.

زیرساخت مرکزی این شرکت در بحرین شب گذشته در پاسخ به هدف قرار گرفتن تاسیسات در دست احداث و غیرنظامی خمین با چند فروند موشک کروز سپاه مورد هجوم قرار گرفت و ویران شد.