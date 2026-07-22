خانه



سایر رسانه‌ها ۳۱ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۶:۵۵

قیمت لیر ترکیه امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.