قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۳۱ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
189,286,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
186,648,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
252,379,000
|
طلای دست دوم
|
186,648,420
|
آبشده کمتر از کیلو
|
819,990,000
|
مثقال طلا
|
819,960,000
|انس طلا
|
4,117.14
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,900,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,855,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
969,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
282,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,850,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|930,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
41,340,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
8,460,000
|
حباب نیم سکه
|
36,080,000
|
حباب ربع سکه
|
70,510,000
|
حباب سکه گرمی
|
46,450,000