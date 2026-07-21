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شام خوشمزه و اقتصادی با سه قلم مواد

شام خوشمزه و اقتصادی با سه قلم مواد
کد خبر : 1816562
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خوراک نخود و اسفناج نوعی خوراک بسیار مقوی و خوشمزه است که با سه قلم مواد اصلی می‌توانید آن را در منزل تهیه کنید.

خوراک‌ها غذاهای متنوعی هستند که با مواد اولیه‌ای مانند حبوبات، گوشت، مرغ و سبزیجات و با روش‌های پخت گوناگون تهیه می‌شوند و جایگاه ویژه‌ای در سفره ایرانی دارند.

خوراک نخود یکی از غذاهای سنتی و محبوب ترکی است که طرفداران زیادی دارد. خوراک نخود و اسفناج نیز غذایی مقوی، خوشمزه، اقتصادی و کم‌هزینه است که با روشی آسان و در زمانی کوتاه آماده می‌شود.

این خوراک برای گیاه‌خواران نیز غذایی پرانرژی و مناسب است. اگر فرصت کافی برای تهیه شام ندارید و به دنبال غذایی فوری و خوش‌طعم هستید، در ادامه با طرز تهیه خوراک نخود و اسفناج همراه باشید.

مواد لازم برای خوراک نخود و اسفناج

  • اسفناج پخته: ۱ لیوان

  • نخود آبگوشتی پخته: نصف لیوان

  • پیاز: ۱ عدد

  • سیر: ۳ حبه

  • آرد گندم: ۱ قاشق غذاخوری

  • نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان لازم

  • روغن: به میزان لازم

طرز تهیه خوراک نخود و اسفناج

پیاز را پوست بگیرید و به‌صورت نگینی بسیار ریز خرد کنید. کمی روغن داخل ماهیتابه بریزید، پیاز خردشده را اضافه کنید و ماهیتابه را روی حرارت ملایم قرار دهید تا پیاز به‌تدریج نرم و سبک شود.

وقتی پیاز کمی طلایی شد، سیر رنده‌شده را همراه با نمک، فلفل و زردچوبه اضافه کنید و حدود ۳۰ ثانیه تفت دهید.

نخود پخته را به مواد اضافه کنید و حدود یک دقیقه همراه با پیاز و سیر تفت دهید. سپس آرد را اضافه کنید و هم بزنید تا کاملاً با مواد مخلوط شود.

در آخر، اسفناج پخته را اضافه کنید و مواد را هم بزنید. اجازه دهید خوراک حدود ۱۰ دقیقه با حرارت کم بپزد؛ سپس اجاق گاز را خاموش کنید.

خوراک نخود و اسفناج آماده سرو است. نوش جان.

نکات کلیدی

  • نخود آبگوشتی را حتماً دست‌کم ۱۲ ساعت در آب ولرم و کمی نمک خیس کنید تا نفخ آن گرفته شود. سپس نخود را با حرارت کم و در زمان کافی بپزید تا کاملاً نرم شود.

  • اسفناج حاوی ویتامین‌ها و مواد مغذی مختلف است و به‌دلیل داشتن فیبر، می‌تواند به عملکرد دستگاه گوارش کمک کند. اسفناج همچنین از منابع ویتامین K به شمار می‌رود؛ بنابراین افرادی که داروهای ضدانعقاد خون مصرف می‌کنند، باید درباره میزان مصرف آن با پزشک خود مشورت کنند.

  • هنگام شستن اسفناج توجه داشته باشید که این سبزی ممکن است شن‌ریزه داشته باشد. اسفناج را چند دقیقه در آب ولرم خیس کنید تا شن‌ها ته‌نشین شوند، سپس برگ‌های رویی را به‌آرامی بردارید و با آب سرد آب‌کشی کنید تا شن‌های ته ظرف دوباره به برگ‌ها نچسبند.

  • اسفناج را پس از خرد کردن نشویید؛ زیرا ممکن است بخشی از مواد مغذی آن از بین برود.

  • اسفناج را فقط به اندازه مورد نیاز بپزید و آن را به‌صورت پخته برای مدت طولانی نگهداری نکنید.

  • هنگام خرید اسفناج، برگ‌های تازه، لطیف و سبزرنگ را انتخاب کنید. برگ‌های درشت و تیره‌رنگ برای تهیه این خوراک مناسب نیستند.

  • اسفناج را در قطعات حدود چهار سانتی‌متری خرد کنید. خرد کردن بیش از حد ریز، باعث له شدن و بدشکل شدن سبزی در زمان پخت می‌شود.

 

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