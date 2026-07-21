شام خوشمزه و اقتصادی با سه قلم مواد

خوراک‌ها غذاهای متنوعی هستند که با مواد اولیه‌ای مانند حبوبات، گوشت، مرغ و سبزیجات و با روش‌های پخت گوناگون تهیه می‌شوند و جایگاه ویژه‌ای در سفره ایرانی دارند.

خوراک نخود یکی از غذاهای سنتی و محبوب ترکی است که طرفداران زیادی دارد. خوراک نخود و اسفناج نیز غذایی مقوی، خوشمزه، اقتصادی و کم‌هزینه است که با روشی آسان و در زمانی کوتاه آماده می‌شود.

این خوراک برای گیاه‌خواران نیز غذایی پرانرژی و مناسب است. اگر فرصت کافی برای تهیه شام ندارید و به دنبال غذایی فوری و خوش‌طعم هستید، در ادامه با طرز تهیه خوراک نخود و اسفناج همراه باشید.

مواد لازم برای خوراک نخود و اسفناج

اسفناج پخته: ۱ لیوان

نخود آبگوشتی پخته: نصف لیوان

پیاز: ۱ عدد

سیر: ۳ حبه

آرد گندم: ۱ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

طرز تهیه خوراک نخود و اسفناج

پیاز را پوست بگیرید و به‌صورت نگینی بسیار ریز خرد کنید. کمی روغن داخل ماهیتابه بریزید، پیاز خردشده را اضافه کنید و ماهیتابه را روی حرارت ملایم قرار دهید تا پیاز به‌تدریج نرم و سبک شود.

وقتی پیاز کمی طلایی شد، سیر رنده‌شده را همراه با نمک، فلفل و زردچوبه اضافه کنید و حدود ۳۰ ثانیه تفت دهید.

نخود پخته را به مواد اضافه کنید و حدود یک دقیقه همراه با پیاز و سیر تفت دهید. سپس آرد را اضافه کنید و هم بزنید تا کاملاً با مواد مخلوط شود.

در آخر، اسفناج پخته را اضافه کنید و مواد را هم بزنید. اجازه دهید خوراک حدود ۱۰ دقیقه با حرارت کم بپزد؛ سپس اجاق گاز را خاموش کنید.

خوراک نخود و اسفناج آماده سرو است. نوش جان.

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