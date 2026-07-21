درمان سریع آبریزش بینی در کودکان با روش های خانگی

آبریزش بینی یکی از شایع ترین مشکلات سلامتی در کودکان است که والدین را نگران می کند. این عارضه که اغلب با سرماخوردگی، آلرژی یا عفونت های ویروسی همراه است، می تواند باعث بی قراری کودک، اختلال در خواب و تغذیه شود. خوشبختانه، با رعایت اصول صحیح و استفاده از روش های خانگی و پزشکی، می توان آبریزش بینی کودکان را به سرعت کنترل و درمان کرد.

علل شایع آبریزش بینی در کودکان

قبل از هر اقدامی برای درمان، شناخت علت اصلی آبریزش بینی ضروری است. شایع ترین دلایل عبارتند از:

1. عفونت های ویروسی (سرماخوردگی)

ویروس های سرماخوردگی شایع ترین عامل آبریزش بینی در کودکان هستند. سیستم ایمنی کودکان هنوز کامل نشده و آنها سالانه 6 تا 8 بار به سرماخوردگی مبتلا می شوند.

2. آلرژی های فصلی

گرده گیاهان، گرد و غبار، موی حیوانات و کپک می توانند باعث آبریزش بینی آلرژیک شوند. این نوع آبریزش معمولاً با عطسه، خارش بینی و چشم همراه است.

3. سینوزیت

التهاب سینوس ها که اغلب پس از سرماخوردگی ایجاد می شود، می تواند باعث آبریزش بینی غلیظ و سبز یا زرد رنگ شود.

4. تغییرات آب و هوایی

هوای سرد و خشک یا تغییر ناگهانی دما می تواند مخاط بینی را تحریک کرده و باعث آبریزش شود.

5. دندان درآوردن

برخی کودکان هنگام دندان درآوردن دچار آبریزش بینی خفیف می شوند.

علائم هشداردهنده که نیاز به مراجعه به پزشک دارند

اگرچه اکثر موارد آبریزش بینی در کودکان خوش خیم است، اما در شرایط زیر باید فوراً به پزشک مراجعه کنید:

تب بالای 38.5 درجه سانتی گراد در کودکان بالای 3 ماه

مشکل در تنفس یا تنفس سریع

امتناع از خوردن و آشامیدن

بی حالی شدید و خواب آلودگی غیرعادی

آبریزش بینی بیش از 10 روز

ترشحات غلیظ، سبز یا زرد همراه با درد صورت

سرفه شدید یا خس خس سینه

بثورات پوستی همراه با تب

روش های درمان سریع آبریزش بینی در کودکان

1. استفاده از قطره یا اسپری سالین (آب نمک)

یکی از مؤثرترین و بی خطرترین روش ها برای درمان سریع آبریزش بینی کودکان، استفاده از قطره یا اسپری سالین است. این محلول نمکی به رقیق شدن مخاط کمک کرده و تخلیه آن را آسان تر می کند.

روش استفاده:

برای نوزادان: 1-2 قطره در هر سوراخ بینی، 3-4 بار در روز

برای کودکان بزرگتر: 2-3 قطره یا 1-2 پاف اسپری در هر سوراخ

2. استفاده از دستگاه بخور سرد

هوای خشک می تواند مخاط بینی را تحریک کند. دستگاه بخور سرد با افزایش رطوبت هوا به کاهش التهاب و رقیق شدن مخاط کمک می کند.

نکات مهم:

دستگاه را در اتاق کودک قرار دهید

روزانه آب دستگاه را تعویض کنید

دستگاه را مرتب تمیز کنید تا از رشد کپک جلوگیری شود

3. مکش بینی با پوار (ساکشن بینی)

برای نوزادان و کودکان کوچک که نمی توانند بینی خود را تخلیه کنند، استفاده از پوار مخصوص بینی بسیار مفید است.

روش صحیح:

ابتدا چند قطره سالین به بینی بچکانید

چند ثانیه صبر کنید تا مخاط نرم شود

با پوار به آرامی مخاط را بمکید

این کار را بیش از 3-4 بار در روز انجام ندهید

4. بالا نگه داشتن سر کودک

هنگام خواب، با قرار دادن یک بالش کوچک زیر تشک یا استفاده از بالش مخصوص، سر کودک را کمی بالا نگه دارید. این کار به تخلیه بهتر مخاط کمک می کند.

توجه: برای نوزادان زیر یک سال از بالش استفاده نکنید. بهتر است تشک را کمی شیب دهید.

5. مایعات گرم و فراوان

نوشیدن مایعات گرم به رقیق شدن مخاط و تسکین گلودرد کمک می کند. برای کودکان بالای یک سال، می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

آب گرم با عسل (برای کودکان بالای یک سال)

سوپ مرغ گرم

دمنوش های گیاهی ملایم مانند بابونه

شیر گرم

6. استحمام با بخار آب گرم

بخار آب گرم به باز شدن مجاری بینی و کاهش آبریزش کمک می کند. می توانید کودک را در حمام بنشانید و دوش آب گرم را باز کنید تا فضای حمام پر از بخار شود.

7. استفاده از روغن های طبیعی

برخی روغن های طبیعی به کاهش التهاب و باز شدن مجاری بینی کمک می کنند:

روغن نعناع: برای کودکان بالای 2 سال، چند قطره را روی دستمال بچکانید و نزدیک بینی کودک قرار دهید

روغن اکالیپتوس: برای کودکان بالای 3 سال قابل استفاده است

روغن اسطوخودوس: خاصیت آرام بخشی دارد

هشدار: هرگز روغن های ضروری را مستقیماً روی پوست کودک نمالید و از خوراکی آن ها خودداری کنید.

8. ماساژ ملایم صورت

ماساژ ملایم ناحیه سینوس ها (اطراف بینی و پیشانی) به تخلیه مخاط کمک می کند. با نوک انگشتان به آرامی این نواحی را ماساژ دهید.