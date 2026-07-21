۵ نشانه طلایی برای انتخاب هندوانه شیرین و رسیده

چند بار شده که یک هندوانه بزرگ و به ظاهر بی نقص خریده اید، اما وقتی آن را باز می کنید، ناامید شده اید؟ از بیرون عالی به نظر می رسد، اما درون آن بی مزه و بی رنگ است.

در این آموزش، ۵ نشانه ساده را به شما نشان می دهیم که می توانید قبل از قرار دادن هندوانه در سبد خرید، برای تشخیص رسیده و شیرین بودن آن استفاده کنید.

۵ نشانه برای تشخیص هندوانه شیرین

۱. لکه زرد روی پوست

اولین چیزی که به آن نگاه کنید، لکه زرد یا زرد تیره روی پوست هندوانه است. این لکه جایی است که هندوانه روی زمین قرار داشته و نشانه رسیدن کامل روی بوته است. اگر این لکه تقریباً سفید باشد یا به سختی دیده شود، هندوانه خیلی زود چیده شده است.

۲. وزن هندوانه

چند هندوانه با اندازه مشابه بردارید و وزن آنها را مقایسه کنید. هندوانه ای که سنگین تر است، آب بیشتری دارد و معمولاً آبدارتر و شیرین تر است. این یکی از مهم ترین نشانه هاست، چون هندوانه بیش از ۹۰ درصد آب دارد.

۳. صدای ضربه

به آرامی به پوست هندوانه ضربه بزنید. هندوانه رسیده صدای عمیق و توخالی ایجاد می کند. اگر صدا خفه یا کسل کننده باشد، داخل هندوانه به درستی رشد نکرده است.

۴. ظاهر پوست

هندوانه های باکیفیت معمولاً پوستی مات دارند، نه براق. پوست بسیار براق اغلب نشانه نرسیدن میوه است. سطح کمی مات، نشانه ای بهتر برای رسیدگی است.

۵. ناف هندوانه (سمت مقابل ساقه)

در طرف مقابل ساقه، یک علامت دایره ای کوچک وجود دارد که بسیاری آن را "ناف" می نامند. هرچه این علامت کوچک تر و بسته تر باشد، احتمال رسیده تر بودن هندوانه بیشتر است.

خلاصه سریع نشانه ها

لکه زرد: بزرگ و پررنگ = رسیده

وزن: سنگین تر = آبدارتر

صدای ضربه: توخالی و عمیق = رسیده

پوست: مات بهتر از براق است

ناف کوچک: نشانه رسیدگی بیشتر

نکات طلایی