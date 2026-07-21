حوله دستشویی را کجا آویزان کنیم که کثیف و بد بو نشود؟

وسایل حمام و دستشویی معمولا آخرین مواردی هستند که در بازسازی یا ساخت خانه کارگذاشته می شوند. دستشویی و حمام از جمله مکان هایی هستند که خرابی در آن ها زیاد اتفاق می افتد، در نتیجه به کاشی ها و سایر وسایل خسارت زیادی وارد خواهد شد. با پیروی از دستورالعمل های این قسمت از دنیای مد رویش بهترین و استاندارد ترین چیدمان حمام و دستشویی را انجام دهید.

حوله های پاک کننده دست و صورت به دلیل وجود در دستشویی و خشک نشدن در مقابل نور خورشید یا حتی وسایل گرمایشی، منبع خوبی برای تجمع و رشد میکروب ها به شمار می آیند. باتوجه به توضیحات بالا، بهتر است که حوله دستی را خارج از دستشویی آویزان کنید و جایی آن را قرار دهید که هوای پاکیزه در جریان باشد.

آویز حوله و حوله ی دستشویی

به عنوان یک قاعده ی کلی، آویز های حوله و حوله ی دستشویی باید نزدیک روشویی نصب شوند. این آویز ها بهتر است میله های بلندی باشند و روی بزرگترین دیوار قرار بگیرند. آویزهای حوله به طور استاندارد باید ۱۰۰ تا ۱۱۰ سانتی متر از سطح زمین بالاتر باشند. معمولا در هتل ها ۱۱۰ سانتی متر بالاتر از سطح زمین نصب می شوند.

برای جلوگیری از کثیف شدن و بوی بد حوله دستشویی، رعایت چند نکته در محل آویزان کردن آن ضروری است:

۱. دور از توالت فرنگی و روشویی نباشد:

فاصله از توالت: هر زمان که سیفون کشیده میشود، ذرات ریز آب و باکتری ها (آئروسل) تا شعاع ۱.۵ تا ۲ متری پخش میشوند. حوله را حداقل یک متر دورتر از توالت فرنگی آویزان کنید.

فاصله از روشویی: اگر حوله خیلی به روشویی نزدیک باشد، هنگام شستن دست ها، قطرات آب صابون به آن پاشیده شده و باعث جذب آلودگی و ایجاد بوی نم میشود.

۲. تهویه و جریان هوا را در نظر بگیرید:

محل خشک و دارای تهویه: حوله را در جایی آویزان کنید که هوا به راحتی در اطراف آن جریان داشته باشد (مثلاً نزدیک پنجره یا دریچه هواکش). از آویزان کردن در گوشه های مرطوب و بدون هوا خودداری کنید.

فاصله از دیوار: حوله را طوری آویزان کنید که کاملاً به دیوار نچسبد. فاصله ۵ تا ۱۰ سانتیمتری از دیوار به خشک شدن سریعتر کمک میکند.

۳. نوع میله یا قلاب را انتخاب کنید:

میله های افقی (بهترین گزینه): حوله را میتوان به صورت پهن روی میله انداخت تا هوا از لابه لای آن عبور کند و زودتر خشک شود.

قلاب های تکی یا حلقهای: اگر مجبور به استفاده از قلاب هستید، حوله را از یک گوشه آویزان کنید تا کاملاً تا نخورده و لایه لایه نشود. آویزان کردن حوله از وسط (تا شده) باعث میشود لایه های داخلی هرگز خشک نشوند و بوی نم بگیرند.

۴. مکانهای نامناسب که باید اجتناب کنید:

پشت در حمام: معمولاً مرطوبترین نقطه است و حوله دیر خشک میشود.

روی شیر آب یا لوله ها: شیر آب سرد باعث چکه کردن روی حوله و شیر آب گرم باعث گرم شدن و رشد باکتریها میشود.

نزدیک سطل زباله: محل تجمع میکروبها و بو.

۵. یک قانون طلایی برای جلوگیری از بو:

تعویض منظم: حتی اگر حوله تمیز به نظر برسد، بعد از ۳ تا ۴ بار استفاده (یا حداکثر هر ۳ روز یکبار) آن را عوض کنید.

باز کردن کامل حوله: بعد از هر بار استفاده، حوله را کاملاً باز و پهن کنید تا خشک شود، نه اینکه آن را مچاله یا لوله کنید.

خلاصه بهترین مکان: یک میله افقی در فاصله حداقل یک متری از توالت و روبه روی جریان هوا (مثلاً کنار پنجره یا در مسیر هواکش) به طوری که حوله به دیوار نچسبد.

اگر از چندین آویز استفاده می کنید؛ حداقل ۲۲ سانتی متر بین آن ها فاصله قرار دهید. یکی از مواردی که در هر صورت و هر شکل و سایز دستشویی باید رعایت کنید، این است که که آویز حوله ۵۰ سانتی متر بالاتر از سطح روشویی نصب شود که حوله در موقعیت مناسبی قرار بگیرد.

آیینه

آیینه ها را می توان بسته به نوع آینه در ارتفاعات مختلفی نصب کرد. البته بهتر است در ارتفاع ۹۵ تا ۱۰۰ سانتی متری از کف زمین نصب شوند. آیینه ها معمولا بالای روشویی نصب می شوند که با توجه به چیدمان و اندازه ی آیینه می تواند متفاوت باشد. داخل حمام بهتر است از آیینه ی نسبتا بلندتری استفاده شود.

جای صابون و مایع

جای صابون بهتر است که در ارتفاع ۱۱۰ تا ۱۳۵ سانتی متری حمام و به دور از دوش نصب و جا مایعی بهتر است در ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ سانتی متری از کف زمین نصب شود.

حوله ها هرچه نرم و لطیف تر باشند احساس بهتری بعد از حمام کردن به ما می دهند. نرم کردن حوله ها کار سختی نیست.

دستمال توالت

دستمال توالت بهتر است در ارتفاع ۵۰ تا ۶۵ سانتی متری زمین و با فاصله ی ۲۰ الی ۳۰ سانتی متری توالت نصب گردد.

قفسه های دیواری داخل حمام بهتر است در ارتفاع ۱۳۵ سانتی متری از زمین نصب شوند و حداقل ۴۵ سانتی متر از بالا فضای خالی داشته باشند. در هر حال این اندازه ها بستگی به اندازه ی قفسه شما هم دارد.