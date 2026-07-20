نگهداری قارچ بدون سیاه شدن در یخچال

با رعایت چند نکته ساده می توانید قارچ را برای چند روز تا حتی یک هفته تازه، سفید و خوش طعم نگه دارید.

چرا قارچ در یخچال سیاه می شود؟

قارچ ها رطوبت زیادی دارند و اگر در محیطی مرطوب یا بدون تهویه مناسب قرار بگیرند، به سرعت اکسید شده و لکه های قهوه ای یا سیاه روی آن ها ظاهر می شود. همچنین شستن قارچ قبل از نگهداری، روند خراب شدن را سریع تر می کند.

روش اول؛ نگهداری در پاکت کاغذی

این روش یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از سیاه شدن قارچ است.

مراحل:

قارچ ها را نشویید.

اگر خاک یا آلودگی روی آن هاست، با دستمال خشک یا برس نرم تمیز کنید.

قارچ ها را داخل یک پاکت کاغذی تمیز قرار دهید.

پاکت را در طبقه میانی یخچال بگذارید.

مزیت: پاکت کاغذی رطوبت اضافی را جذب می کند و اجازه می دهد هوا جریان داشته باشد.

روش دوم؛ استفاده از دستمال کاغذی

داخل یک ظرف دردار، یک لایه دستمال کاغذی قرار دهید.

قارچ ها را روی آن بچینید و یک لایه دستمال دیگر روی آن ها بگذارید.

درِ ظرف را کاملاً کیپ نکنید یا از ظرفی با منافذ کوچک استفاده کنید تا هوا جریان داشته باشد.

روش سوم؛ ظرف شیشه ای یا پلاستیکی دارای تهویه

از ظرف هایی استفاده کنید که کمی جریان هوا داشته باشند. اگر ظرف کاملاً دربسته باشد، رطوبت داخل آن جمع شده و قارچ زودتر خراب می شود.

آیا باید قارچ را قبل از نگهداری بشوییم؟

❌ خیر.

شستن قارچ قبل از قرار دادن در یخچال باعث جذب آب و کاهش ماندگاری آن می شود.

بهتر است قارچ را فقط درست قبل از مصرف با آب سرد بشویید و سریع خشک کنید.

بهترین دمای نگهداری قارچ

دمای مناسب برای نگهداری قارچ بین ۱ تا ۴ درجه سانتی گراد است.

از قرار دادن قارچ در کشوی مخصوص میوه و سبزی که رطوبت بالایی دارد، خودداری کنید؛ طبقه میانی یخچال معمولاً انتخاب بهتری است.

چگونه قارچ خردشده را نگهداری کنیم؟

اگر قارچ را خرد کرده اید:

ن را داخل ظرف دردار قرار دهید.

یک دستمال کاغذی خشک روی قارچ ها بگذارید.

ظرف را در یخچال نگهداری کنید.

بهتر است ظرف ۲ تا ۳ روز مصرف شود.

آیا می توان قارچ را فریز کرد؟

بله، اما بهتر است ابتدا آن را کمی تفت دهید یا حدود ۲ تا ۳ دقیقه در آب جوش قرار دهید (بلانچ کنید)، سپس پس از خنک شدن در کیسه فریزر بسته بندی کنید. به این روش، کیفیت و بافت قارچ پس از یخ زدایی بهتر حفظ می شود.

نشانه های خراب شدن قارچ

تغییر رنگ شدید به قهوه ای یا سیاه

لزج و چسبناک شدن سطح قارچ

بوی ترش یا نامطبوع

وجود کپک یا لکه های غیرعادی

در صورت مشاهده این علائم، از مصرف قارچ خودداری کنید.

نکات طلایی برای افزایش ماندگاری

قارچ را در کنار میوه هایی مانند سیب، موز یا گلابی قرار ندهید؛ گاز اتیلن آزادشده از این میوه ها باعث تسریع در خراب شدن قارچ می شود.

از قرار دادن قارچ در کیسه پلاستیکی کاملاً بسته خودداری کنید.

رطوبت اضافی را با دستمال کاغذی جذب کنید.

قارچ های له شده یا آسیب دیده را از بقیه جدا کنید تا باعث فساد سایر قارچ ها نشوند.

مدت زمان ماندگاری قارچ

روش نگهداری مدت ماندگاری

پاکت کاغذی در یخچال ۵ تا ۷ روز

ظرف همراه با دستمال کاغذی ۵ تا ۷ روز

قارچ خردشده ۲ تا ۳ روز

فریز شده ۸ تا ۱۲ ماه

جمع بندی

برای اینکه قارچ ها در یخچال سیاه نشوند و تازگی خود را حفظ کنند، آن ها را نشویید، در پاکت کاغذی یا ظرف دارای دستمال کاغذی نگهداری کنید و در دمای مناسب یخچال قرار دهید. با رعایت این نکات ساده، قارچ ها برای چندین روز سفید، سفت و خوش طعم باقی می مانند و آماده استفاده در انواع غذاها خواهند بود.