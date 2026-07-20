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سایر رسانه‌ها ۲۹ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۷:۳۲

پناهیان: اگر بی‌برقی را تحمل کنید، جهان را آزاد می‌کنیم!+ فیلم

علیرضا پناهیان در سخنانی گفت : اگر بی‌برقی و بی‌آبی را تحمل کنید، اول منطقه را و بعد جهان را آزاد خواهیم کرد.