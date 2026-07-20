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پناهیان: اگر بی‌برقی را تحمل کنید، جهان را آزاد می‌کنیم!+ فیلم

پناهیان: اگر بی‌برقی را تحمل کنید، جهان را آزاد می‌کنیم!+ فیلم
کد خبر : 1815964
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علیرضا پناهیان در سخنانی گفت : اگر بی‌برقی و بی‌آبی را تحمل کنید، اول منطقه را و بعد جهان را آزاد خواهیم کرد.

علیرضا پناهیان در سخنانی در مسجد جامعه خرمشهر که از شبکه سه پخش شد، گفت: «اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم؛ آب و برق جهان را از دست ستم صهیونیست‌ها آزاد خواهیم کرد... بزودی در مسجد جامع خرمشهر نیرو ثبت نام خواهید کرد برای اعزام به دنیا برای آزادسازی جهان از دست آمریکا... ایرانی‌ها اکثرا از فرماندهان امام زمان (عج) هستند» 

منبع تابناک
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