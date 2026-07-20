"جی دی ونس" معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد چهارمین فرزندش به دنیا آمده است. به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، جی دی ونس، معاون ترامپ، از تولد چهارمین فرزند خود، یک پسر، از همسر هندی تبارش "اوشا ونس" خبر داد.

ونس در بیانیه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که "الک نیل ونس" صبح یکشنبه (دیروز) به دنیا آمده است. با تولد فرزند جدید این زوج 3 پسر و یک دختر دارند.

وی همچنین از پزشکان نظامی و کارکنان مرکز پزشکی "والتر رید" برای مراقبت از او تشکر کرد و افزود: "اوشا و نوزاد خوشحال و سالم هستند و فرزندان ما از دیدن برادر کوچکشان بسیار خوشحال هستند."

این اولین بار در 150 سال گذشته است که یک نوزاد از یک معاون رئیس جمهوری آمریکا در حال خدمت به دنیا می‌آید.

این زوج سه فرزند دیگر نیز دارند: ایوان ۹ ساله، ویوک ۶ ساله و میرابل 4 ساله.

اوشا ونس (با نام خانوادگی چیلوکوری) در حومه کارگری شهر سن دیگو ایالت کالیفرنیا آمریکا، از پدری مهندس مکانیک و مادری زیست‌شناس مولکولی که از ایالت "آندرا پرادش" هند به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند، متولد و بزرگ شد.

او در سال 2010، زمانی که دانشجوی دانشکده حقوق ییل بود، با جی دی ونس آشنا شد، زمانی که آنها به یک گروه بحث در مورد "زوال اجتماعی در آمریکای سفیدپوست" پیوستند.