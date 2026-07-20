یخچال خیابانی برای مقابله با گرمازدگی/ عکس
همزمان با گسترش موج گرمای شدید در ژاپن، یک شرکت ژاپنی اتــاقک خنککنـــنــده انسان Do Hiemon Box را با جریان هوای ۵ درجه برای کاهش سریع دمای بدن و پیشگیری از گرمازدگی معرفی کرد.
روزنامه همشهری نوشت:این اتاقک خنککننده انفرادی است و کاربر میتواند با نشستن در آن تنها در چند دقیقه دمای بدن خود را کاهش دهد. نخستین نمونههای این دستگاه اکنون در اماکن عمومی ژاپن مورد استفاده قرار گرفتهاند. حضور حدود ۱۰دقیقهای در داخل دستگاه میتواند با کاهش سریع دمای بدن، به کاهش علائم اولیه گرمازدگی کمک کند.