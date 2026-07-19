علت حرکت نکردن ماشین اتومات در دنده جلو چیست؟

در این شرایط ممکن است خودرو روشن شود، موتور به درستی کار کند و حتی با فشردن پدال گاز دور موتور افزایش پیدا کند، اما ماشین توان حرکت به سمت جلو را نداشته باشد. این مشکل همیشه به معنی خرابی کامل گیربکس نیست، اما می تواند یکی از نشانه های اولیه یک ایراد مهم در سیستم انتقال قدرت باشد.

علت حرکت نکردن ماشین اتومات در دنده جلو می تواند از موارد مختلفی مانند کاهش سطح روغن گیربکس، خرابی قطعات داخلی گیربکس، اختلال در سیستم های الکترونیکی یا حتی مشکلات مربوط به برق خودرو باشد. تشخیص سریع علت این مشکل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بی توجهی به آن ممکن است هزینه تعمیرات را چند برابر کند.

مهم ترین دلایل حرکت نکردن ماشین اتومات در دنده جلو

۱. کمبود یا نشتی روغن گیربکس اتوماتیک

یکی از رایج ترین دلایل حرکت نکردن خودرو در حالت D، کم شدن روغن گیربکس اتوماتیک است. روغن گیربکس تنها وظیفه روانکاری قطعات را ندارد، بلکه برای ایجاد فشار هیدرولیکی مورد نیاز جهت درگیر شدن دنده ها نیز ضروری است.

زمانی که سطح روغن کاهش پیدا کند، گیربکس نمی تواند نیروی موتور را به درستی به چرخ ها منتقل کند و ممکن است خودرو در حالت جلو حرکت نکند یا با تأخیر حرکت کند.

علائم کمبود روغن گیربکس عبارت اند از:

مشاهده لکه روغن در زیر خودرو

تأخیر هنگام قرار دادن دنده روی D

ضربه یا تقه هنگام تعویض دنده

افزایش صدای گیربکس

احساس لغزش هنگام شتاب گیری

در صورت مشاهده این نشانه ها باید ابتدا محل نشتی بررسی و سپس سطح روغن گیربکس کنترل شود.

۲. خرابی مبدل گشتاور (Torque Converter)

مبدل گشتاور (Torque Converter) یکی از قطعات مهم در گیربکس های اتوماتیک است که وظیفه انتقال نیرو از موتور به گیربکس را بر عهده دارد.

اگر این قطعه دچار خرابی شود، ارتباط مناسب بین موتور و گیربکس ایجاد نمی شود و خودرو ممکن است با وجود بالا رفتن دور موتور حرکت نکند.

خرابی مبدل گشتاور معمولاً با علائمی مانند موارد زیر همراه است:

گاز خوردن خودرو بدون افزایش سرعت

لرزش هنگام حرکت اولیه

تأخیر در شروع حرکت

کاهش قدرت خودرو هنگام شتاب گیری

خرابی تورک کانورتر معمولاً نیاز به بررسی تخصصی دارد و تعمیر آن بدون تجهیزات مناسب امکان پذیر نیست.

۳. فرسودگی کلاچ های داخلی گیربکس اتوماتیک

در بسیاری از گیربکس های اتوماتیک، مجموعه ای از صفحات کلاچ داخلی وظیفه انتقال قدرت بین بخش های مختلف گیربکس را دارند. با گذشت زمان و افزایش کارکرد خودرو، این صفحات ممکن است دچار فرسودگی شوند.

در این حالت، موتور کار می کند اما نیروی تولیدشده به چرخ ها منتقل نمی شود.

نشانه های فرسودگی کلاچ داخلی گیربکس:

حرکت نکردن خودرو در حالت D

بالا رفتن دور موتور هنگام فشار دادن پدال گاز

بوی سوختگی از ناحیه گیربکس

لغزش دنده ها

در صورت آسیب جدی، معمولاً تعمیر اساسی گیربکس یا تعویض قطعات داخلی ضروری خواهد بود.

۴. گرفتگی ساعت گیربکس (Valve Body)

ساعت گیربکس (Valve Body) بخش مهمی از سیستم هیدرولیکی گیربکس اتوماتیک است که مسیر حرکت روغن و فشار مورد نیاز برای تعویض دنده ها را کنترل می کند.

وجود رسوبات، آلودگی روغن یا گرفتگی مسیرهای داخلی ساعت گیربکس می تواند باعث شود فشار روغن به بخش های مورد نیاز نرسد.

در این شرایط ممکن است:

خودرو در حالت D حرکت نکند

تعویض دنده با ضربه انجام شود

دنده ها با تأخیر درگیر شوند

شست وشوی تخصصی یا تعمیر ساعت گیربکس می تواند مشکل را برطرف کند.

۵. خرابی شیر برقی گیربکس (Solenoid Valve)

شیر برقی گیربکس (Solenoid Valve) قطعات الکترومکانیکی کوچکی هستند که جریان روغن در گیربکس را کنترل می کنند.

خرابی یکی از این شیرها می تواند باعث شود فرمان لازم برای درگیر شدن دنده جلو صادر نشود.

علائم خرابی شیر برقی:

روشن شدن چراغ هشدار گیربکس

ضربه هنگام تعویض دنده

گیر کردن گیربکس روی یک دنده

حرکت نکردن خودرو در حالت D

برای تشخیص دقیق این مشکل معمولاً نیاز به دیاگ تخصصی گیربکس وجود دارد.

۶. خرابی سنسور موقعیت دنده یا سلکتور گیربکس

گیربکس اتوماتیک برای تشخیص فرمان راننده از سنسورها استفاده می کند. اگر سنسور موقعیت دنده یا مجموعه سلکتور دچار مشکل شود، ممکن است کامپیوتر خودرو متوجه انتخاب حالت D نشود.

در این حالت ممکن است:

نشانگر دنده روی صفحه کیلومتر اشتباه نمایش داده شود

خودرو در حالت D واکنش مناسبی نداشته باشد

امکان انتخاب بعضی حالت های گیربکس وجود نداشته باشد

بررسی این بخش معمولاً با دستگاه عیب یاب انجام می شود.

۷. مشکل در ECU گیربکس و سیستم برق خودرو

واحد کنترل گیربکس (Transmission Control Unit) وظیفه مدیریت عملکرد گیربکس را بر عهده دارد.

گاهی اوقات ایرادات نرم افزاری، خرابی سیم کشی، اتصالات ضعیف یا افت ولتاژ باعث می شود گیربکس فرمان درست برای حرکت را دریافت نکند.

همچنین ضعیف بودن باتری خودرو می تواند باعث ایجاد خطاهای موقت در سیستم های الکترونیکی خودرو شود.

ماشین اتومات گاز می خورد ولی حرکت نمی کند؛ مشکل چیست؟

یکی از سوالات رایج رانندگان این است که چرا خودرو گاز می خورد اما حرکت نمی کند؟

این حالت معمولاً نشان دهنده وجود مشکل در مسیر انتقال قدرت است. مهم ترین دلایل آن عبارت اند از:

کمبود شدید روغن گیربکس

خرابی تورک کانورتر

فرسودگی کلاچ های داخلی

ایراد در سیستم هیدرولیک گیربکس

خرابی قطعات داخلی گیربکس

ادامه رانندگی در این وضعیت می تواند باعث افزایش دمای گیربکس و آسیب بیشتر به قطعات داخلی شود.

هنگام حرکت نکردن ماشین اتومات در دنده جلو چه کاری انجام دهیم؟

اگر خودرو در حالت D حرکت نکرد، بهتر است اقدامات زیر را انجام دهید:

خودرو را در محل امن متوقف کنید. گیربکس را روی حالت P قرار دهید. خودرو را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید. دوباره خودرو را روشن کرده و عملکرد گیربکس را بررسی کنید. زیر خودرو را از نظر وجود نشتی روغن بررسی کنید.

اگر مشکل همچنان ادامه داشت، از فشار دادن زیاد پدال گاز برای حرکت دادن خودرو خودداری کنید؛ زیرا این کار می تواند آسیب گیربکس را بیشتر کند.

در چنین شرایطی بهترین تصمیم، انتقال خودرو به تعمیرگاه تخصصی گیربکس اتوماتیک است.

آیا خاموش و روشن کردن خودرو مشکل گیربکس را حل می کند؟

گاهی اوقات با خاموش و روشن کردن خودرو، خطاهای موقت سیستم برطرف می شوند و ماشین دوباره حرکت می کند. اما این موضوع به معنی رفع کامل مشکل نیست.

اگر خودرو پس از ری استارت دوباره حرکت کرد، بهتر است در اولین فرصت سیستم گیربکس توسط متخصص بررسی شود؛ زیرا ممکن است ایراد اصلی همچنان وجود داشته باشد.

سخن پایانی

علت حرکت نکردن ماشین اتومات در دنده جلو می تواند از یک مشکل ساده مانند کمبود روغن گیربکس تا خرابی قطعات مهمی مانند مبدل گشتاور، ساعت گیربکس یا کلاچ های داخلی باشد.

نادیده گرفتن این مشکل و ادامه رانندگی با خودرویی که به درستی حرکت نمی کند، ممکن است باعث آسیب جدی تر و افزایش هزینه تعمیرات شود. بنابراین اگر خودرو در حالت D حرکت نمی کند، گاز می خورد اما شتاب ندارد یا دنده ها به درستی درگیر نمی شوند، بهتر است در سریع ترین زمان ممکن توسط تعمیرکار متخصص گیربکس اتوماتیک بررسی شود.

تشخیص زودهنگام مشکل نه تنها از خرابی های سنگین جلوگیری می کند، بلکه می تواند عمر مفید گیربکس خودرو را نیز افزایش دهد.