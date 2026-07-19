کدام رنگهای خودرو زودتر آفتابسوخته و کدر میشوند؟
قرار گرفتن طولانیمدت خودرو زیر نور مستقیم خورشید، بهویژه در فصل تابستان، میتواند به تدریج باعث کدر شدن رنگ بدنه و کاهش کیفیت ظاهری خودرو شود. اما آیا همه رنگها به یک اندازه در برابر آفتاب آسیبپذیر هستند؟ بررسیها نشان میدهد برخی رنگها بیش از سایرین در معرض آفتابسوختگی قرار دارند.
با آغاز فصل گرما و افزایش دمای هوا، یکی از مشکلاتی که بسیاری از مالکان خودرو با آن مواجه میشوند، آسیب دیدن رنگ بدنه در اثر تابش مداوم نور خورشید است. پدیدهای که در اصطلاح عامیانه «آفتابسوختگی رنگ خودرو» نامیده میشود، در واقع نتیجه تخریب تدریجی لایه رنگ و کیلر محافظ بر اثر اشعه فرابنفش خورشید (UV)، گرما و عوامل محیطی است.
کارشناسان حوزه رنگ خودرو معتقدند اگرچه کیفیت رنگ کارخانه، نحوه نگهداری و شرایط آبوهوایی نقش مهمی در میزان آسیب دارند، اما رنگ بدنه نیز در سرعت بروز این مشکل بیتأثیر نیست.
آفتابسوختگی خودرو چگونه اتفاق میافتد؟
رنگ خودرو از چند لایه تشکیل شده است؛ از جمله آستر، رنگ اصلی و لایه شفاف محافظ یا همان کیلر. اشعه فرابنفش خورشید به مرور زمان موجب تخریب این لایه محافظ میشود. در نتیجه، سطح رنگ شفافیت خود را از دست داده و به تدریج کدر، مات یا پوستهپوسته میشود.
این فرآیند در مناطقی که تابش آفتاب شدیدتر است، مانند شهرهای جنوبی و مرکزی ایران، سریعتر رخ میدهد. خودروهایی که به طور مداوم در فضای باز پارک میشوند نیز بیشتر در معرض این آسیب قرار دارند.
رنگهای تیره؛ آسیبپذیرتر از سایر رنگها
بیشتر متخصصان خودرو معتقدند رنگهای تیره مانند مشکی، سرمهای و زرشکی نسبت به رنگهای روشن، زودتر آثار آفتابسوختگی را نشان میدهند.
دلیل اصلی این موضوع به جذب بیشتر نور و گرما توسط رنگهای تیره بازمیگردد. سطوح تیره انرژی خورشید را بیشتر جذب میکنند و دمای بدنه در این خودروها معمولاً چند درجه بیشتر از خودروهای روشن است. افزایش دما نیز سرعت تخریب لایه محافظ رنگ را بالا میبرد.
به همین دلیل خودروهای مشکی که سالها زیر نور مستقیم خورشید قرار داشتهاند، معمولاً زودتر دچار کدرشدگی، تغییر رنگ یا از بین رفتن براقیت سطح میشوند.
مشکی؛ رکورددار آفتابسوختگی
در میان رنگهای رایج، مشکی بیشترین حساسیت را نسبت به تابش خورشید دارد. علاوه بر جذب بالای گرما، هرگونه آسیب سطحی، خط و خش یا کدرشدگی نیز روی این رنگ بیشتر به چشم میآید.
بسیاری از کارشناسان معتقدند نگهداری از خودروهای مشکی نسبت به سایر رنگها دشوارتر است و صاحبان این خودروها باید توجه بیشتری به شستوشو، واکسکاری و پارک در سایه داشته باشند.
رنگ سفید؛ مقاومتر از سایر رنگها
در مقابل، رنگ سفید معمولاً مقاومت بیشتری در برابر آثار ظاهری آفتابسوختگی دارد. رنگهای روشن بخش زیادی از نور خورشید را بازتاب میدهند و در نتیجه دمای سطح بدنه کمتر افزایش مییابد.
البته این موضوع به معنای مصون بودن رنگ سفید نیست. اگر یک خودرو سالها در شرایط نامناسب نگهداری شود، حتا رنگ سفید نیز ممکن است دچار زردشدگی، کاهش شفافیت یا ترکخوردگی لایه محافظ شود.
با این حال، نشانههای آفتابسوختگی روی رنگ سفید معمولاً دیرتر ظاهر میشود و کمتر از رنگهای تیره جلب توجه میکند.
نقرهای و خاکستری؛ گزینههای متعادل
کارشناسان صنعت خودرو از رنگهای نقرهای و خاکستری به عنوان گزینههایی یاد میکنند که تعادل مناسبی میان زیبایی و مقاومت در برابر عوامل محیطی دارند.
این رنگها نه به اندازه رنگهای تیره گرما جذب میکنند و نه مانند رنگ سفید آلودگیهای سطحی را کمتر نشان میدهند. به همین دلیل در بسیاری از کشورها از جمله ایران، خودروهای نقرهای جزو محبوبترین گزینهها برای استفاده روزمره محسوب میشوند.
همچنین آثار کدرشدگی و افت کیفیت رنگ روی این خودروها دیرتر از خودروهای مشکی یا سرمهای قابل مشاهده است.
کیفیت رنگ مهمتر از خود رنگ است
هرچند رنگ بدنه در میزان مقاومت خودرو مؤثر است، اما کارشناسان تأکید میکنند کیفیت رنگ کارخانه و ضخامت لایه محافظ اهمیت بیشتری دارد.
برخی خودروها حتا با رنگ تیره، به دلیل استفاده از مواد باکیفیتتر و فناوریهای جدید رنگآمیزی، سالها بدون مشکل جدی باقی میمانند. در مقابل، خودروهایی با رنگ روشن اما کیفیت پایین رنگ ممکن است زودتر دچار آسیب شوند. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس رنگ بدنه درباره میزان دوام رنگ خودرو قضاوت کرد.