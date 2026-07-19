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این برنج می‌تواند مسموم‌تان کند

این برنج می‌تواند مسموم‌تان کند
کد خبر : 1815339
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یکی از پرمصرف‌ترین مواد غذایی در بسیاری از خانه‌ها برنج است اما برنج پخته‌ای که یک شب در دمای اتاق باقی می‌ماند، می‌تواند به محلی برای رشد باکتری‌های مولد مسمومیت غذایی تبدیل شود. متخصصان هشدار می‌دهند گرم کردن دوباره این برنج نیز همیشه خطر را از بین نمی‌برد.

اگر عادت دارید برنج پخته را تا صبح بیرون از یخچال نگه دارید، بهتر است در این عادت تجدیدنظر کنید. کارشناسان می‌گویند نگهداری طولانی‌مدت برنج در دمای اتاق، محیط مناسبی برای رشد باکتری باسیلوس سرئوس فراهم می‌کند؛ باکتری‌ای که می‌تواند باعث تهوع، استفراغ و اسهال شود.

می‌توان برنجی را که یک شب بیرون مانده خورد؟

پاسخ کوتاه خیر است.

متخصصان تغذیه تأکید می‌کنند که مصرف برنج پخته‌ای که یک شب در دمای اتاق باقی مانده، خطر ابتلا به مسمومیت غذایی را افزایش می‌دهد.

چرا برنج مانده خطرناک است؟

برنج پخته به دلیل رطوبت بالا و داشتن کربوهیدرات، محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها محسوب می‌شود. اگر این ماده غذایی ساعت‌ها در دمای اتاق باقی بماند، احتمال تکثیر باکتری باسیلوس سرئوس (Bacillus cereus) افزایش می‌یابد.

ویژگی مهم این باکتری آن است که هاگ‌های مقاوم به حرارت تولید می‌کند؛ بنابراین حتی پختن یا گرم کردن مجدد برنج همیشه نمی‌تواند خطر را به‌طور کامل از بین ببرد، به‌ویژه اگر برنج مدت طولانی در دمای اتاق مانده باشد.

این برنج می‌تواند مسموم‌تان کند

خوردن برنج مانده چه عوارضی دارد؟

مسمومیت ناشی از این باکتری معمولاً به دو شکل بروز می‌کند:

نوع اول: تهوع و استفراغ که ممکن است تنها ۳۰ دقیقه تا چند ساعت پس از مصرف شروع شود.

نوع دوم: دل‌درد، گرفتگی شکم و اسهال که معمولاً ۶ تا ۱۵ ساعت پس از مصرف ظاهر می‌شود و ممکن است حدود یک روز ادامه داشته باشد.

چگونه برنج باقی‌مانده را به‌درستی نگهداری کنیم؟

برای کاهش خطر رشد باکتری‌ها، متخصصان توصیه می‌کنند:

برنج پخته را هرچه سریع‌تر پس از سرد شدن در ظرف کم‌عمق و دربسته داخل یخچال قرار دهید.

دمای نگهداری در یخچال باید کمتر از ۴ درجه سانتی‌گراد باشد.

اگر قصد گرم کردن دوباره برنج را دارید، آن را تا دمای داخلی ۷۴ درجه سانتی‌گراد (۱۶۵ درجه فارنهایت) کاملاً گرم کنید.

در صورت استفاده از مایکروویو، ظرف را بپوشانید و برنج را هم بزنید تا همه قسمت‌ها به‌طور یکنواخت گرم شوند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که برنج پخته‌ای که یک شب در دمای اتاق مانده است نباید مصرف شود، زیرا احتمال رشد باکتری‌های مولد مسمومیت غذایی در آن افزایش می‌یابد. بهترین راه، انتقال سریع برنج به یخچال و نگهداری آن در ظروف دربسته و سپس گرم کردن کامل پیش از مصرف است.

 

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