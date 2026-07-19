طرز تهیه شیره خرمای خانگی با خرمای خشک و تازه
طرز تهیه شیره خرما خانگی را با روشی ساده و مرحلهبهمرحله یاد بگیرید. مواد لازم، فوتوفنها و روش نگهداری را بخوانید.
شیره خرما یکی از فرآوردههای طبیعی و خوشطعم خرماست که از گذشته تاکنون بهعنوان یک شیرینکننده سنتی در بسیاری از خانههای ایرانی استفاده میشود. اگرچه شیره خرما بهصورت آماده در بازار موجود است، اما تهیه آن در خانه این امکان را فراهم میکند که از کیفیت مواد اولیه و طعم نهایی شیره اطمینان داشته باشید و محصولی تازه و بدون افزودنیهای غیرضروری تهیه کنید. اگر میخواهید شیره خرمایی خوشرنگ، غلیظ و با طعم طبیعی درست کنید، در ادامه این آموزش با مراحل تهیه آن بهصورت گامبهگام آشنا میشوید. با رعایت چند نکته ساده، میتوانید در خانه شیرهای با کیفیت و طعمی نزدیک به شیرههای سنتی آماده کرده و از آن در وعده صبحانه، میانوعده یا تهیه انواع دسر و شیرینی استفاده کنید.
مواد لازم
خرما ۲ کیلوگرم
آب ۳ تا ۴ لیتر
نکته: از ۲ کیلوگرم خرمای رسیده، بسته به نوع خرما و میزان غلیظ کردن شیره، معمولاً حدود ۷۰۰ میلیلیتر تا ۱ لیتر شیره خرما به دست میآید.
وسایل مورد نیاز برای تهیه شیره خرما
قابلمه بزرگ برای جوشاندن خرما و آب
آبکش یا صافی فلزی جدا کردن تفالههای درشت
پارچه تنظیف یا صافی پارچهای برای صاف کردن کامل شیره
گوشتکوب برقی یا دستی برای له کردن خرما پس از پخت
کفگیر یا قاشق چوبی برای هم زدن مخلوط هنگام پخت
شیشه دربدار و استریل برای نگهداری شیره خرما
طرز تهیه
مرحله اول:شستن و آماده کردن خرما
ابتدا خرماها را بهخوبی بشویید تا گردوغبار و آلودگیهای احتمالی از سطح آنها پاک شود. سپس هسته خرماها را جدا کنید و در صورت وجود، قسمتهای خراب یا خشکشده را نیز کنار بگذارید تا شیره نهایی طعم و کیفیت بهتری داشته باشد.
مرحله دوم:پخت خرما
خرماهای آمادهشده را داخل قابلمه بریزید و ۳ تا ۴ لیتر آب به آن اضافه کنید. قابلمه را روی حرارت متوسط قرار دهید تا آب به جوش بیاید. پس از جوشیدن، حرارت را کم کنید و اجازه دهید خرماها حدود ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بپزند تا کاملاً نرم شوند و و بیشتر آب، رنگ و طعم خرما را به خود گرفته باشد. در این مدت، هر از گاهی مواد را هم بزنید تا خرماها به کف قابلمه نچسبند.
مرحله سوم:له کردن خرما
نشانه مناسب برای شروع له کردن خرما این است که خرماها با فشار قاشق بهراحتی له شوند و آب داخل قابلمه هنوز روی آنها را پوشانده باشد. در این مرحله، قابلمه را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید مخلوط کمی خنک شود. سپس با استفاده از گوشتکوب یا پشت قاشق، خرماها را داخل قابلمه کاملاً له کنید تا گوشت آنها با آب مخلوط شود و عصاره بیشتری آزاد کند.
مرحله چهارم:صاف کردن شیره
مخلوط خرما را ابتدا از یک آبکش یا صافی فلزی عبور دهید تا تفالههای درشت جدا شوند. سپس مایع بهدستآمده را از پارچه تنظیف یا صافی پارچهای رد کنید و پارچه را بهآرامی فشار دهید تا تمام شیره از تفالهها خارج شود. هرچه شیره بهتر صاف شود، بافت نهایی آن یکدستتر خواهد بود.
مرحله پنجم:غلیظ کردن شیره
مایع صافشده را دوباره داخل قابلمه تمیز بریزید و روی حرارت ملایم قرار دهید. اجازه دهید شیره بهآرامی بجوشد تا آب اضافی آن تبخیر شده و به غلظت دلخواه برسد. در این مرحله، شیره را هر چند دقیقه یکبار هم بزنید تا ته نگیرد یا نسوزد.
مرحله ششم:بررسی غلظت شیره
زمانی که شیره بافتی روان اما نسبتاً غلیظ پیدا کرد، مقدار کمی از آن را داخل یک قاشق بریزید و اجازه دهید خنک شود. اگر شیره پس از خنک شدن غلظت مناسبی داشت و بهآرامی از قاشق ریخت، آماده است. توجه داشته باشید که شیره پس از سرد شدن کمی غلیظتر از زمان پخت خواهد شد.
مرحله هفتم:خنک کردن و نگهداری
پس از رسیدن شیره به غلظت مناسب، قابلمه را از روی حرارت بردارید و اجازه دهید کاملاً خنک شود. سپس شیره را داخل شیشههای تمیز، خشک و استریل بریزید، درب آنها را محکم ببندید و در یخچال یا محیطی خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
شیره خرما از خود خرما تهیه میشود و بخش زیادی از ویژگیهای آن به کیفیت و نوع خرمای مصرفی بستگی دارد. اگر دوست دارید با خواص خرما، ارزش غذایی، انواع خرما و نکات مهم مصرف آن آشنا شوید، مقاله خواص خرما را از دست ندهید.
فوت و فن تهیه شیره خرما خانگی
قابلمه استیل یا لعابی برای تهیه شیره انتخاب مناسبی است؛ زیرا طعم طبیعی شیره را حفظ میکند. استفاده از قابلمه مسی ممکن است بر طعم و رنگ نهایی شیره تأثیر بگذارد.
هنگام صاف کردن، دقت کنید هیچ ذرهای از گوشت یا پوست خرما وارد شیره نشود؛ باقی ماندن تفالهها میتواند بافت شیره را نامطلوب کرده و ماندگاری آن را کاهش دهد.
برای داشتن شیرهای شفافتر، کف ایجادشده روی سطح شیره را در حین جوشیدن بهآرامی جمع کنید.
در مرحله غلیظ کردن، شیره را روی حرارت ملایم قرار دهید و هر چند دقیقه یکبار هم بزنید. در دقایق پایانی پخت، غلظت شیره بهسرعت افزایش پیدا میکند؛ بنابراین باید مرتب آن را هم بزنید تا ته نگیرد.
اگر پس از خنک شدن، شیره بیش از حد غلیظ یا سفت شد، مقدار کمی آب جوش به آن اضافه کنید و چند دقیقه روی حرارت ملایم بجوشانید تا به غلظت دلخواه برسد.
اگر شیره بیش از اندازه رقیق بود، آن را برای مدت بیشتری روی حرارت ملایم بجوشانید تا آب اضافی تبخیر شده و غلیظتر شود.
شیره را پیش از آن که کامل سرد شود داخل شیشههای تمیز و خشک بریزید؛ زیرا بعد از خنک شدن، غلیظتر میشود و انتقال آن به ظرف سختتر خواهد بود.
اگر قصد دارید مقدار بیشتری شیره خرما تهیه کنید، کافی است نسبت خرما و آب را به همان میزان افزایش دهید تا کیفیت شیره حفظ شود.
طرز تهیه شیره خرما با خرمای خشک
اگر خرمای تازه در دسترس ندارید، میتوانید از خرمای خشک نیز برای تهیه شیره استفاده کنید. تنها تفاوت این روش با دستور اصلی، زمان آمادهسازی خرما است؛ زیرا خرمای خشک رطوبت کمتری دارد و باید پیش از پخت، نرم شود.
برای این کار، خرماهای خشک را پس از شستن و جدا کردن هسته، حدود ۲ تا ۴ ساعت در آب ولرم یا ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در آب داغ بخیسانید تا بافت آنها نرم شود. سپس همان مراحل آموزش اصلی، شامل پخت، له کردن، صاف کردن و غلیظ کردن شیره را بهترتیب انجام دهید.
نکته: اگر از خرمای بسیار خشک استفاده میکنید، ممکن است به مقدار کمی آب بیشتر نسبت به دستور اصلی نیاز داشته باشید تا عصاره خرما بهخوبی استخراج شود.
اگر خرماها هستهدار هستند، نیازی نیست قبل از پخت حتماً هسته آنها را جدا کنید. میتوانید خرماها را پس از شستن، همراه با هسته داخل قابلمه بریزید و مطابق دستور اصلی بپزید. پس از نرم شدن خرما، هنگام له کردن و صاف کردن، هستهها بهراحتی از گوشت خرما جدا شده و همراه با تفالهها از صافی خارج میشوند.
البته اگر فرصت کافی دارید، جدا کردن هستهها پیش از شروع کار باعث میشود خرما سریعتر له شود، صاف کردن آن راحتتر انجام گیرد و احتمال باقی ماندن تکههای هسته در شیره نیز از بین برود.
نکته: اگر شیره را با خرمای هستهدار تهیه میکنید، هنگام له کردن خرما مراقب باشید هستهها نشکنند؛ زیرا خرد شدن آنها میتواند جدا کردن تفالهها را دشوارتر کند.
طرز تهیه شیره خرما خانگی بدون خاک سفید
برای تهیه شیره خرما در خانه نیازی به استفاده از طرز تهیه شیره خرما با خاک سفید نیست. خاک سفید بیشتر در روشهای سنتی و تولید شیره در حجم زیاد برای کمک به شفاف شدن شیره و جداسازی برخی ناخالصیها به کار میرود. در روش خانگی، با صاف کردن شیره از صافی فلزی و پارچه تنظیف میتوانید شیرهای شفاف، خوشرنگ و باکیفیت تهیه کنید.
اگر مراحل پخت، له کردن و صاف کردن خرما را بهدرستی انجام دهید، بدون استفاده از خاک سفید نیز شیرهای با طعم طبیعی و غلظت مناسب خواهید داشت.
استفاده از خرمای باکیفیت و صاف کردن دقیق شیره، تأثیر بسیار بیشتری بر شفافیت و کیفیت نهایی آن نسبت به استفاده از خاک سفید در روش خانگی دارد.