قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
1,425,000,000
|
838,588,000
|
سهند E اتوماتیک
|
1,990,000,000
|
به زودی
|
اطلس S
|
1,385,000,000
|
1,021,736,000
|
اطلس GL
|
1,430,000,000
|
1,102,752,000
|
اطلس G
|
1,550,000,000
|
1,136,671,000
|
اطلس اتوماتیک
|
2,020,000,000
|
1,442,100,000
|
ساینا S
|
1,340,000,000
|
992,900,000
|
ساینا دوگانه سوز
|
1,440,000,000
|
808,515,000
|
ساینا اتوماتیک
|
1,700,000,000
|
توقف تولید
|
کوییک RS
|
1,267,000,000
|
779,200,000
|
کوییک S
|
1,265,000,000
|
999,510,000
|
کوییک GX
|
1,270,000,000
|
1,030,759,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
1,278,000,000
|
797,831,000
|
کوییک GXR
|
1,320,000,000
|
825,911,000
|
شاهین GL
|
1,965,000,000
|
1,418,020,000
|
شاهین G (سانروف)
|
2,120,000,000
|
1,452,161,000
|
شاهین اتوماتیک G
|
2,350,000,000
|
1,560,776,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
2,760,000,000
|
1,833,657,000
|
پارس نوآ
|
2,185,000,000
|
1,256,400,000
|
سایپا 151 GX
|
1,185,000,000
|
توقف فروش
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
1,200,000,000
|
868,000,000
|
زامیاد اکستند EX
|
1,880,000,000
|
1,799,000,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
1,940,000,000
|
1,899,000,000
|
کارون
|
2,620,000,000
|
1,550,700,000
|
چانگان EADO برقی
|
ناموجود
|
1,552,900,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
4,180,000,000
|
3,304,000,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
5,180,000,000
|
3,792,000,000
|
چانگان CS55
|
5,950,000,000
|
5,621,000,000
|
روئوه ERX5
|
4,850,000,000
|
2,164,000,000
|
سیتروئن C3-XR
|
3,870,000,000
|
3,273,000,000