تیشرت بحثبرانگیز ایمان صفا در مراسم مادر عمو پورنگ+ عکس
تصویری از ایمان صفا در مراسم ختم مادر عمو پورنگ در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود؛ اما این بار نه به خاطر حضورش در مراسم، بلکه به خاطر طرح روی تیشرتش.
تصویری از ایمان صفا در مراسم ختم مادر عمو پورنگ در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود؛ اما این بار نه به خاطر حضورش در مراسم، بلکه به خاطر طرح روی تیشرتش. تصویری که شمایل یکی از جانباختگان حوادث دیماه سال گذشته را نشان میدهد و خیلی زود نگاهها را به خودش جلب کرد.
در فضای مجازی، واکنشها مثل همیشه یکدست نبود. عدهای این انتخاب را نوعی ادای احترام و همراهی با یک خاطره تلخ و دردناک دانستند و از آن استقبال کردند. در مقابل، برخی هم معتقد بودند چنین انتخابی بیشتر جنبه جلب توجه دارد و جای آن در یک مراسم ختم نیست. در مجموع، این انتخاب با واکنشهای متفاوتی از سوی کاربران همراه شده است.