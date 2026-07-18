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نمایش شاهکارهای نگارگری ایرانی در مسکو + فیلم

نمایش شاهکارهای نگارگری ایرانی در مسکو + فیلم
کد خبر : 1814816
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تصاویری از شاهکارهای نگارگری و مینیاتورهای نفیس ایران در نمایشگاهی در مسکو به نمایش درآمد.

در این نمایشگاه که با عنوان «از طناب تا یراق اسبها» گشایش یافت، تصاویری از مینیاتورهای نفیس ایرانی در موضوع اسب، به نمایش در آمد.

تصاویری از آثار استادان بزرگ تاریخ نگارگری ایران مانند کمال‌الدین بهزاد و هنرمندان معاصر نظیر استاد فرشچیان و دکتر عصمتی و بدرالسما که موضوعات ملی ومذهبی ایرانی و دیگر مضامین اسطوره‌ای و عرفانی را در بر می‌گیرد، در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

اولگا ولادیمیرونا مدیر موزه «پرورش اسب» مسکو که میزبان این رویداد فرهنگی است، در آغاز به کار این نمایشگاه، همکاری در حوزه فرهنگ و هنر با ایران را بسیار ارزشمند توصیف کرد و آن را گامی مؤثر در گسترش دیپلماسی فرهنگی خواند.

سید ناصر طبایی معاون بنیاد ایرانی مطالعات اسلامی ابن‌سینا مستقر در روسیه نیز در سخنانی در این آیین، برپایی اینگونه نمایشگاه‌ها را گامی در راستای تقویت شناخت دو ملت از یکدیگر دانست و اظهار داشت: زبان هنر و فرهنگ می‌تواند به گسترش صلح و دوستی بین‌المللی منجر شود.

زهرا رشیدبیگی معاون رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو نیز بر تقویت بیش از پیش مناسبات فرهنگی دو کشور تأکید کرد.

همچنین اولگ اکولینچیف رئیس انجمن خیام در روسیه در سخنان خود به آشنایی رهبر شهید ایران با هنر و فرهنگ روسیه اشاره کرد و گفت که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز به هنر و ادبیات ایران علاقه‌مند است و در سخنرانی‌های خود بارها به اشعاری از شاعران بزرگ ایرانی استناد کرده است.

اکولینچیف در ادامه به تأثیرپذیری شاعران بزرگ روسیه نظیر پوشکین و یسنین از بزرگان ادب پارسی به‌ویژه سعدی، اشاره کرد و آن را گواهی بر پیوند عمیق فرهنگی دو کشور دانست.

در این نمایشگاه همچنین آثاری از برخی هنرمندان ایرانی و روس در قالب تابلوهای نقاشی، مجسمه سازی و صنعت لباس در معرض دید عموم قرار گرفته است.

 

 

منبع ایرنا
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